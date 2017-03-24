Денис Горя: «Более 400 служащих нацбанка Молдовы не могут объяснить, что они делают на работе с 9 до 17-ти»

Записала Марина ТИМОТИН

Сравнив показатели работы сотрудников национального банка РМ с анлогичными показателями центробанков других стран, эксперт IDIS «Viitorul» Денис Горя пришел к выводу: наш нацбанк - самый неэффективный. Результаты исследования опубликованы на блоге организации. По каким критериям сравнивали деятельность банков и что стоит за показателем завышенной численности служащих НБМ? Об этом «Молдавским ведомостям» рассказал эксперт.

В НБМ – завышенное число служащих, которые работают очень медленно

- Какую задачу должно было решить исследование?

- Анализ проведен в рамках серии аналитических материалов, сравнивающих различные экономические показатели РМ с аналогичными данными других стран. Такое исследование призвано выявить возможности оптимизации расходов госучреждений республики. Для начала сравнили эффективность работы сотрудников центробанков.

- Какие показатели говорят об эффективности работы нацбанков?

- Центробанки имеют различные инструменты финансирования, многие из них в молдавском банке не используются. Среди тех, что есть, уровень кредитования экономики, и этот показатель - наименьший среди всех сравниваемых по странам.

НЦБ предоставляет для развития экономики столько денег, сколько экономике нужно. Этот объем устанавливает сам НЦБ. Ни в одной стране мира объем денежной массы в национальной валюте сейчас не прикреплен к количеству золотого запаса. Валовой продукт использует эти леи и является индикатором того, сколько страна производит.

В Молдове внутренний валовой продукт очень мал. Зная количество работников центрального банка, не трудно, разделив ВВП на это количество, получить показатель эффективности их деятельности. Таким образом, на одного работника НБМ приходится всего 14 миллионов долларов внутреннего валового продукта. Если сравнить с аналогичным показателем в Румынии - количество работников НБМ необходимо сократить до 71. Один служащий в Румынии обслуживает 96 миллионов долларов ВВП, в Хорватии - 70 миллионов. В Швеции - 386 сотрудников нацбанка при валовом продукте в 100 раз большем, чем в Молдове.

Другой показатель эффективности - это количество граждан страны, приходящееся на одного сотрудника главной финансовой структуры. Молдова занимает второе место по неэффективности, уступая Хорватии. Один сотрудник нацбанка обслуживает примерно 7 тысяч жителей, если использовать официальную статистику.

В Румынии один банковский работник обслуживает 7 тысяч граждан, на Украине – 8, но на него приходится 17 миллионов долларов ВВП. Впереди нас чехи, поляки, венгры. В центральном банке Канады работают 1600 специалистов при численности населения 35 миллионов. По официальным данным в Молдове проживает в 10 раз меньше граждан, а на самом деле их может быть еще меньше, при этом в центральном банке работают 478 служащих. Причем данные по Канаде брались за 2016 год, по Молдове – за 2015-й.

В НБМ не только завышенное количество служащих - они и работают очень медленно. Во многих НЦБ уже есть данные за 2016 год, у нас еще нет. Годовой отчет о деятельности банка можно ожидать к концу апреля-началу мая.

Вывод: наша страна занимает лидирующее положение в регионе по количеству чиновников как по отношению к ВВП, так и к численности населения.

До сих пор нацбанк не может объяснить, куда делся миллиард

- Напомню, нацбанк - не частная компания, за услуги НЦБ платят все граждане страны. Количество и качество услуг, а также завышенное количество служащих – все свидетельствует о том, что деньги налогоплательщиков используются не по назначению. Если бы в НБМ работало 100 служащих, они бы выполняли ту же работу, имея зарплату в два раза больше. На сэкономленные деньги можно было бы обустроить большой детский парк.

Пока же более 400 сотрудников НБМ не могут рассказать, что делают на своих рабочих местах с 9 до 17 часов. До сих пор они не смогли объяснить, куда пропал миллиард долларов из банковской системы Молдовы.

- С банками каких стран сравнивали НБМ?

- В списке 15 стран. Частично это страны большой двадцатки, а также страны региона, не являющиеся членами Еврозоны, так как в этих странах по два центробанка: собственный и европейский. Также не включили страны, в которых более 100 миллионов граждан.

Молдавскую банковскую систему можно назвать первобытной

- Почему ограничились несколькими показателями?

- Как я уже говорил, в Молдове нет многих банковских инструментов, которые работают в других странах. НБМ во многом уступает нацбанкам других стран по количеству и качеству предоставляемых услуг. В цивилизованных странах на услугу онлайн-банкинг перешла многочисленная группа населения. По сравнению другими странами молдавскую банковскую систему можно назвать первобытной. Более того, когда появится отчет о деятельности НБМ за 2016 год, количество служащих будет еще больше.

В нашей стране авторитет определяется объемом денег, которые ты можешь вывести из госбюджета

- Почему численность работников банка завышена?

- Первое объяснение состоит в том, что НБМ - очень политизированная структура. Такого нет в других странах. Там работают служащие, которые добились определенных результатов в исследовании банковско-финансовой науки, обладают научной степенью и хотят своей работой в нацбанке внести посильный вклад в развитие экономики. У нас в нацбанк, к сожалению, приходят люди, которые видят в этом возможность повысить свое влияние. В Молдове работает правило: твоя сфера влияния определяется объемом денег, которые ты можешь привлечь из госбюджета: больше денег – больше служащих - больше влияния. Но для экономики это очень убыточно.

Сотруднику НБМ не нужно было быть доктором экономики, чтобы увидеть кражу

- Работа служащих нацбанка неэффективна, но при этом их зарплата выше средней?

- Средняя зарплата сотрудников нацбанка – от 6 до 14 тысяч лей. Она могла быть больше, если бы фонд зарплаты делился не меньшее количество работников. Зарплата, которую они получают, по их мнению, главная причина того, что они закрывали глаза на банковские преступления. Не нужно быть доктором экономики, чтобы суметь посмотреть цифры трансферов в период кражи миллиарда, отличавшиеся от обычных, установить: НБМ – в ситуации риска.