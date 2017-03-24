Как вывозили миллионы из Молдовы: подробности преступной схемы

Транснациональную преступную группировку, которая вывозила из страны значительные суммы денег, обезвредили СИБ и Прокуратура по борьбе с организованой преступностью и особым делам. Доллары сомнительного происхождения через подставных лиц и фирмы переводили из России в Молдову, легализовали и возвращали в Россию поездами.

По информации СИБа и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, криминальная группировка могла отмывать через Молдову до миллиона долларов ежемесячно. Как сообщает прокуратура, с декабря прошлого года по март нынешнего из нашей страны в Россию вывезли 500 тысяч долларов.

Члены группировки вовлекали в схему иностранных и молдавских граждан, на имена которых через банки переводили средства, полученные нелегально. Платили подставным лицам по 200 долларов.

По данным СИБа, на имена физических лиц регистрировали фирмы-фантомы и помещали деньги на их счета. Чтобы отвлечь внимание органов надзора за деятельностью банков и финансового рынка, средства переводили, как пожертвования. Затем передавали их координатору, который пересылал деньги в Россию поездом, через проводников.

"В результате обыска, проведенного в поезде Кишинев-Санкт-Петербург на таможенном пункте Вэлчинец, задержана проводница, у которой обнаружили 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро в запечатанной упаковке", - сказал замначальника ПБОПОД Олег Бачу.

Прокуроры сообщили о задержании четырех подозреваемых. Под стражу взяли и координатора группы, который вербовал людей, на имя которых переводились деньги.

«У него дома обнаружили 6000 долларов и 3000 евро. деньги были уже подготовлены для передачи», - сообщил прокурор ПБОПОД Дмитрий Штефырца.

Прокуроры считают, что двое подозреваемых из числа задержанных ранее использовали эту схему для отмывания денег в Польше и Армении.

Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.