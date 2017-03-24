Перевод стрелок часов: выгоды или мифы?

Марина Продиус

Молдова вновь перейдет на «летнее» время в последнее воскресенье марта – в ночь с 25 на 26.

По традиции, в три часа ночи, молдаване переведут стрелки часов на час вперед. А это значит, что придется привыкать к новому режиму - вставать и ложиться пораньше. Основной мотив перевода часов - экономия электроэнергии.

Кроме Молдовы, еще в 80 странах мира переходят на «зимнее» время и обратно, но в некоторых странах это делают не все регионы. А в восточных странах, таких как Китай, Япония, Индия, Сингапур, и в бывших советских республиках Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия уже давно отказались от перевода часов. Перестали переводить стрелки часов и в Крыму.

Игра со стрелками

Ещё в 1908 г. в Великобритании впервые задумались о том, чтобы переводить стрелки часов с целью экономии энергоресурсов. Идея принадлежала политическому деятелю, одному из авторов Декларации независимости США, человеку со стодолларовой купюры Бенджамину Франклину. В Штатах применять переход времени стали только через 10 лет.

В России, последовав примеру Германии, где шла первая мировая война, впервые переход на летнее время был осуществлён в июле 1917 г. и действовал до 1930 г., когда стрелки часов были переведены на один час вперёд относительно поясного времени. Это время называли «декретным», так как оно было введено Декретом Совнаркома. Перевод был нерегулярным, о нём часто забывали. Только с 1981 г., согласно постановлению СССР, стали вводить летнее время. В марте 1991 г. в России декретное и поясное время были отменены, но в ноябре того же года снова были введены.

Попытки изменить ход времени продолжились в 2009 г., когда в России решили изучить целесообразность перехода на летнее время. Были привлечены профильные институты, врачи, психологи, географы, кроме того, был проведен опрос среди населения. Также прилагались результаты исследований, которые показывали, что переход с одного времени на другое негативно сказывается на здоровьи россиян. Был зарегистрирован законопроект, в котором предлагалось вернуться к порядку исчисления времени, действовавшему с 1930 по 1981 гг. на территории СССР (поясное время плюс 1 час) и не переводить часы с «летнего» на «зимнее» время и обратно. При этом вместо перевода стрелок предлагалось смещение на час начала рабочего дня.

В феврале 2011 г. Президент России Дмитрий Медведев объявил о своём решении отменить перевод часов. Закон «Об исчислении времени» предусматривал отмену перевода часов с нынешнего года и закрепление в России постоянного летнего. В результате получилось так, что страна обманывала естественный ход Земли на два часа. Оплошность исправили только в 2014 г. В октябре страна в последний раз перевела стрелки на «зимнее» время. В итоге количество временных зон в России сократилось с одиннадцати до девяти - теперь по московскому времени живут 52 региона.

На Украине также неоднократно играли со стрелками часов. К теме часов в Верховной Раде вернулись в январе 2012 г. Был зарегистрирован проект, который предполагал, что Украина останется в «зимнем времени», то есть во втором часовом поясе международной системы часовых поясов. Но между депутатами разразился спор на тему, какой часовой пояс выбрать. Затею отложили, так как в том году намечался чемпионат Европы по футболу, и не хотели вводить в заблуждение болельщиков. После Евро-2012, соседняя страна должна была поставить точку в этом вопросе. Но он так и завис в воздухе, и украинцы продолжают изменять время два раза в год.

Узбекистан отказался от перевода стрелок часов в 1990 г. Не переходят на «зимнее» время Туркмения, Киргизия и Казахстан. Они объясняют это местными климатическими и религиозными особенностями. Также в 2005 г. грузинские власти подсчитали, что отказавшись от перехода на зимнее время, они смогут экономно использовать электроэнергию. Кроме того, с 2011 г. не переводят стрелки в Белоруссии.

Япония отказалась от перехода на «летнее» время еще в 1952 г. после подписания Сан-Францисского мирного договора (1951 г.), положившего конец оккупационному режиму. Считалось, что удлинение рабочего дня для людей, измотанных войной, голодом и разрухой, воспринималось как происки оккупантов.

В таких странах, как Алжир, Ангола, Афганистан, Вьетнам, Гвинея, Индия, Кения, Китай, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Перу, Тунис, Филиппины, Северная и Южная Корея переход на «летнее» / «зимнее» время не осуществляется.

В Африке время переводят только три страны - Египет, Тунис и Намибия. В Центральной Америке и Карибском море перевод времени проходит на большей части территории Мексики, в Гондурасе, на Кубе и ряде мелких островных государств. Гватемала, Никарагуа, Панама, Венесуэла, Колумбия и другие государства региона часовых стрелок не переводят.

Интересно, что все страны мира, использующие систему перехода на «зимнее» и «летнее» время, переводят стрелки часов в разные дни.

Время - деньги



Экономить электроэнергию – основной довод инициаторов ввести «летнее» время. Но сегодня этот аргумент не так актуален, как несколько десятков лет назад. Японские ученые подсчитали, что с переходом на «летнее» время нет особой экономии энергетических ресурсов. Кроме того, научное исследование Кембриджского университета в Великобритании доказало, что переход на «летнее» время не уменьшает, а наоборот, стимулирует уровень потребления электроэнергии.

Впрочем, существует и другое мнение экспертов: экономия энергии, ради которой переход и происходит, составляет около 1-3%. Но не нужно исключать тот фактор, что это выгодно и фармацевтам.

Председатель Ассоциации потребителей энергии Николай Могоряну считает «мифом» мнение о том, что Молдова экономит электроэнергию, переводя стрелки часов два раза в год.

- Да, в странах, где работает экономика и есть промышленность, такой переход выгоден, - говорит эксперт. – Но в Молдове, по сути, нет промышленности, не работают сельскохозяйственные предприятия, а если есть какие-то предприятия, то они работают периодически, в полсмены, или по месяцам. В целом, в стране работает круглый год небольшое число предприятий - до десяти. Но есть и другая причина, которая не позволяет Молдове самостоятельно принимать решение об отказе переводить стрелки часов. Будучи маленькой страной, мы не можем демонстрировать то, что мы лучше понимаем или разбираемся в этой области. Мы просто «за компанию» переводим часы вместе со всеми.



Плюсы и минусы перевода часов

Дискуссии о том, нужно ли переводить стрелки и по какому времени лучше жить, чаще всего возникают накануне перехода на летнее или зимнее время и длятся десятилетиями. Ученые по-разному оценивают эффективность перевода времени.

Больше всего против переходов на «зимнее» и «летнее» время выступают медики. По их мнению, перевод часов сбивает циркадные ритмы, режим сна и питания человека, что сказывается на здоровье. После перевода стрелок увеличивается количество смертельных ДТП. Пугает людей и удручающая статистика, согласно которой в первую неделю после перевода стрелок вперед растет число вызовов «скорой помощи» на 12%, самоубийств - на 66%, а от инфаркта умирают на 75% больше людей.

Впрочем, единой точки зрения на необходимость «временных реформ» не существует.