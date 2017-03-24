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Додон заявил, что намерен защитить молдавскую государственность
24.03.2017

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что, если не будет остановлена румынизация, Молдова исчезнет.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в числе его намерений — защита и сохранение молдавской государственности, сообщила в пятницу пресс-служба главы республики.

По мнения главы молдавского государства, наша стране может реализоваться как современное и крепкое государство, только сохраняя и развивая то восприятие о молдавской идентичности, "которое еще имеется".
Если не будет остановлен процесс "румынизации", страна пропадет, считает Додон.

Краеугольным камнем процесса сохранения государственности Додон назвал преподавание в школах курса истории Молдовы, а не истории румын, как это делается сейчас. "Я, как президент, сделаю все возможное, чтобы защитить и утвердить нашу государственность именно как молдавскую государственность. Нейтральную и независимую. Считаю также принципиально важным создать молдавскую гражданскую нацию, которая будет содержать в себе все этносы нашей страны, но, в то же время, будет обладать своей четкой идентичностью на международном уровне", — заявил Додон. Глава республики подчеркнул, что все сильные государства имеют выраженную национальную идентичность — Россия, Франция, Испания, Польша и США. Именно этой "солидарности по принципу национальности", по словам Додона, и не хватает жителям Молдовы.
 
Додон также заявил, что в скором времени начнутся съемки документального фильма об истории молдавского народа. Презентация киноленты состоится осенью, в канун столетнего юбилея создания Молдавской демократической республики, который будет отмечаться второго декабря.

 
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