32 мэра и советника Хынчештского района покинули ПКРМ и в пользу Демократической партии

32 мэра и советника Хынчештского района сообщили о выходе из Партии коммунистов и вступлении в Демократическую партию. Заявление они сделали сегодня на заседании райсовета. Поводом для решения назвали ситуацию в ПКРМ.

По мнению местных лидеров, она на грани окончательного развала, конструктивных планов на будущее у нее нет. Между тем ДПМ делом доказывает способность добиваться поставленных целей и развивать страну.

"Мы выступили с заявлением. Нас 32 человека, в том числе три районных советника, один городской советник, два мэра и 26 советников сел и коммун. Нас избрали по спискам Партии коммунистов а ходе местных выборов 2015 года. Мы приняли решение присоединиться к Демократической партии, которую считаем на сегодняшний день самой своевременной", - сказала районный советник Татьяна Попа.

"Мы примкнули к этой партии, потому что связываем с ней развитие нашей страны, лучшее будущее для наших детей", - отметила районный советник Юлия Букус.

"При создании руководящих органов Партии коммунистов нас полностью игнорировали. Нас не позвали на заседание. Мы приняли решение выступить с заявлением о присоединении к Демократической партии, которая трудится на благо народа", - сказала районный советник София Курник.

Председатель Хынчештского района уверен: расширение рядов Демпартии позволит местным властям лучше сосредоточиться на решении проблем регионов и местных жителей, а не тратить силы на политические склоки.

"После местных выборов в Хынчештском райсовете было 10 советников от Демпартии. Сегодня у нас 13 мандатов. Всего до настоящего момента к Хынчешткой территориальной организации Демпартии присоединились восемь бывших мэров от ЛДПМ и двое от Партии коммунистов", - подчеркнулглава Хынчештского района Геннадий Буза.

В Хынчештском районе 39 населенных пунктов, 28 из них возглавляют избранники от Демократической партии.