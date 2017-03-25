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Политика
Судьи перенесли день "Х" для Филата
25.03.2017
Высшая судебная палата Молдовы перенесла дату, когда появится мотивационная часть решения по делу экс-премьера республики Владимира Филата, приговоренного к 9 годам тюрьмы закрытого типа.
В конце февраля коллегия ВСП рассмотрела протесты портив решения Апелляционной палаты. Сторона обвинения и сторона адвокатов не согласны с вердиктом этого органа, постановившего оставить в силе обвинительный приговор, вынесенный первой инстанцией. Прокуроры требовали ужесточить наказание и увеличить срок заключения до 19 лет тюрьмы, а адвокаты бывшего премьера настаивали на невиновности клиента.

В тексте решения, опубликованного тогда на сайте ВСП, сказано, что протесты признаны необоснованными и недопустимыми. В инстанции подчеркнули, что мотивационная часть решения будет представлена 23 марта 2017 года. Однако в Высшей судебной палате перенесли этот срок на 6 апреля.
Экс-премьера обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января, а 27 июня его приговорили к девяти годам заключения в пенитенциаре закрытого типа. Коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева на заседании 11 ноября не изменила срок заключения. Сторона обвинения ранее требовала приговорить Филата к 19 годам тюрьмы. Адвокаты настаивали на освобождении своего клиента. После этого, 15 декабря 2016 года Филата исключили из списка депутатов молдавского парламента.

Филат должен будет отбывать наказание в тюрьме Липкан. Пенитенциар №2 расположен на севере Молдовы недалеко от границы с Румынией. Филат будет находиться в закрытом секторе, где заключенные содержатся исключительно в камерах. За сутки им разрешено выходить на территорию пенитенциара лишь на два часа. Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры РМ Виорел Морарь заявлял Sputnik, что Филат проходит подозреваемым и по другим статьям обвинения. 

 
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