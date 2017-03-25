Владимир Воронин: Лучше досрочные выборы, чем предложенные референдумы

В рамках интервью, предоставленного порталу ТРИБУНА, депутат, лидер Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) Владимир Воронин рассказал об атмосфере, царящей в начале новой парламентской сессии, о приоритетах ПКРМ в рамках этой сессии, позиции формирования по отношению к одномандатной и смешанной системе избрания, возможном референдуме по увольнению мэра города Дорина Киртоакэ, и о других важных аспектах.

Т.: Г-н Воронин, как Вы охарактеризуете атмосферу, с которой началась новая парламентская сессия?

В.В.: Большой разницы между тем, что было до сих пор не заметно, ни в повестке законопроектов, предложенных для обсуждения и утверждения парламенту, ни в поведении большинства депутатов. Наоборот, у нас сложилось впечатление, что ситуация гораздо сложнее, чем раньше. Она вытекает из некоторых моментов, связанных с тем, что происходит в обществе, и, прежде всего, с теми случаями, которые произошли и не были решены и оценены по достоинству. Я имею в виду исчезнувший миллиард, закон о реформе пенсионной системы, ряд законопроектов, связанных с юридической системой страны, а также служебные злоупотребления со стороны членов кабмина. Мы выдвигаем простые резолюции, но они не проходят, так как парламентское большинство не позволяет, несмотря на то, что, что некоторые министры заслуживают того, чтобы их отправили прямиком в прокуратуру. Такая ситуация в парламенте усугубляет ситуацию в стране и является прямым следствием ситуации в Молдове. У нас нет ни одной области, о который мы могли бы сказать, что в данном направлении произошел прогресс или, что она продвинулась вперед.

Т.: Назовите приоритеты будут у ПКРМ в рамках этой сессии?

В.В.: Наши приоритеты остаются прежними. Если будут продвигаться предложения по улучшению жизни граждан РМ, мы их поддержим. Вместе с тем, поддержим и решения, связанные с проблемами по развитию территории в нашей стране.

Т.: В какой степени намерения ДПМ изменить избирательную систему повлияет на политическую повестку дня страны?

В.В.: Мы уже заявили о том, что не поддержим этот проект. Мы видим множество недостатков в существующей системе избрания. Самые главные из них — это фальсификация выборов и коррумпирование избирателей. В этом направлении мы готовы (и всегда были) работать с любыми учреждениями, чтобы решить эти вопросы. Эта одномандатная система, предложенная одной партией, в целях, которые все мы осознаем и понимаем, только помешает, сделает более сложным избирательный процесс, день выборов и последствия. Например, то о чем говорят демократы, что определенное количество мандатов они выделят гражданам из Приднестровья. А дальше? Они приняли участие в выборах, приднестровцы не участвовали, и количество мандатов не было охвачено. Как дальше будет работать парламент? Исходя из количества депутатов — 101 или из количества избранных депутатов? Как будет сформировано парламентское большинство? Как будет происходить голосование органических законов? Существуют множество вопросов. Ответов нет, а выдуманные ответы не будут соответствовать ситуации. Если в Конституции сказано, что в парламенте должно быть 101 депутатов, значит так и должно быть.

Что касается диаспоры, опять существуют множество вопросов без ответов. Между избирателем и избранником должны быть двусторонние отношения. Когда депутату необходима поддержка избирателя, он должен иметь возможность обратиться к нему и наоборот, когда у избирателя возникают проблемы — они должны встретиться. Как может депутат из другой страны прийти на встречу с избирателями? Как избирателям обращаться к этому депутату? Поэтому, вещи продуманы некачественно, они принесут больше проблем и ситуаций, не имеющих решения.

То же одномандатное голосование можно осуществить совсем по-другому. Например, вы пришли в день выборов на избирательный участок, взяли список партии за которую хотите отдать свой голос, список состоит из 103 кандидатов, утром, напротив фамилии лица, за которого голосуете, и которому доверяете, ставите штамп, выборы завершились, начинается подсчет голосов, вначале подсчитываются списки партий. Откладываются в сторону те, которые были утверждены, затем из этого списка извлекаются кандидаты, напротив которых поставлен штамп. Вот этот способ избрания можно назвать одномандатным, а те тот, который предлагают демократы. В этом случае, в парламент придут те люди, которых избиратели желают видеть, а не те, которых назначает партия. За такой проект, за такой способ избрания я бы проголосовал «обеими руками».

Когда составляются списки, как лидер партии, я вам говорю, что элемент субъективизма существует. Поэтому, этот субъективизм можно удалить. Может избиратель видит и оценивает кого-то из нашей команды лучше, чем я, лидер партии, тем более, если он в территории. Я не могу видеть этого человека ежедневно, знать его способности. Да, я знаю многих, но не основательно, каким его видит избиратель. Я считаю, что такая система является одномандатнее, чем то, что предлагается.

Т.: Если была бы предложена смешанная система, то ПКРМ поддержала бы ее?

В.В.: И в первом случае, когда предлагается одномандатная система, и в случае смешанной системы ослабевается политическая основа государства, которую представляют партии. Игнорируются политические партии, игнорируется мнение граждан, выраженное им посредством присоединения к той или иной партии. С этими предложениями и изменениями мы не согласимся. В стране, политические проблемы должны решать партии, а не лица которые могут быть или являются коррумпированными, легко поддающиеся влиянию. Основная роль во всех этих вопросах, связанных с избирательной системой, должна принадлежать партиям, а не половина на половину. Половина никогда не дает никаких результатов. Многие страны проводили такого рода эксперименты, а затем вновь вернулись к партиям.

Т.: Как Вы комментируете намерение Игоря Додона провести два референдума (один – по вопросу предоставления дополнительных полномочий президенту по роспуску парламента, и другой – по проблеме аннулирования закона, который ставит возврат украденного миллиарда из банковской системы на плечи граждан)?

В.В.: Этому президенту, избранному с нарушениями Конституции, больше искусственно, ничего больше не остается, как просить расширения полномочий, потому что, как бы он ни старался, он не сможет их решить. Ему ничего не остается, как выдвигать различные предложения, и тут опять какая-то глупость. Он знает и мы знаем, что его предложения не пройдут. Во-вторых любой референдум надо тщательно подготовить, более того, для этого нужны много денег, а также необходимо основываться на серьезных принципах, начиная конституционными принципами, если на самом деле он хочет привлечь внимание всего общества, а не на чьи-то амбиции. В этих условиях проводятся референдумы, когда видно, что общество разделено на два лагеря, и чтобы их объединить, предлагается референдум. Если тебе нечего предложить, и тебе нечего делать в президентуре, так как у тебя нет ни парламентского большинства и ни конституционных полномочий, может тебе лучше взять удочку и пойти на рыбалку, или молчать, как молчал г-н Тимофти.

Т.: На Ваш взгляд, возможны ли досрочные парламентские выборы, будь то в результате изменения избирательной системы, или в результате того, что президент будет иметь дополнительные полномочия по роспуску парламента?

В.В.: Скорее всего могут состояться в результате того, что парламент день ото дня становится менее функциональным, менее эффективным, менее оперативным и менее качественным в принятии законов и решений. РМ является парламентской страной, но эффективность и качество парламента – почти катастрофические. Хорошие проекты, находящиеся годами в парламенте не обсуждаются, а другие, которые кому-то нужны, принимаются в спешке. Парламент не представляет уже мнение избирателя, в связи с подкупом депутатов, он не является представительным, по отношению к выраженному мнению избирателя. Только из-за того, что парламент работает неэффективно, необходимы досрочные выборы. Лучше досрочные выборы, чем предложенные реформы.

Т.: Другим важным политическим вопросом является возможный референдум по вопросу увольнения мэра столицы, Дорина Киртоякэ. Какова позиция ПКРМ в этом отношении?

В.В.: Если бы у этого персонажа было бы хоть немного совести, он давно бы ушел или вообще не баллотировался. Киртоакэ до сих пор так и не понял, что он никто, ноль. Ему еще дали полномочия. Импотентному мэру дай хоть миллион полномочий, он в любом случае ничего не сможет сделать. Город разрушается, разваливается, будучи самой отсталой столицей. Все, что происходит в столице — это всеобщий стыд и национальный позор. Необходимо как можно скорее взять за уши и вывести из мэрии этого Киртоакэ.

T:. Какие планы на будущее у ПКРМ?

В.В.: Продолжать участвовать в политической жизни страны, и чтобы это участие было намного активнее, быть способной и доводить до сведения граждан все проблемы, находящиеся в центре внимания нашей страны. И, не в последнюю очередь, продолжать реализацию политик, которые являются необходимыми, и которые имели бы позитивные результаты для развития РМ. В любом случае, надо использовать все возможности, чтобы решить проблемы, в евразийском и европейском плане. Я категорически против таких жестких позиций, как: не голосую, не поддерживаю, я против – это самая примитивная позиция. Даже не позиция и не оппозиция — это издевательство по отношению к избирателям, которые нас избрали. У партии весьма сильный потенциал, как у наших представителей в парламенте, так и у местных государственных органов, и его необходимо использовать. За это мы и боремся.

T:. Что должно произойти, чтобы ПКРМ стала силой, как в былые времена?

В.В.: Этот вопрос зависит и от нас, но не могу сказать, что в первую очередь. Зависит от нас, от нашего активизма, от того насколько убедительны мы будем в отношениях с избирателями, насколько хорошо мы сможем структурировать деятельность и работу с избирателем, чтобы он хорошо был информирован о том, что происходит в стране, какова роль той или иной партии, и почему многие позитивные вещи не происходят Все сумрачно в последние годы. Надо быть более убедительными в нашей политической деятельности, в агитации, в работе с избирателями. И два – посредством нашей деятельности достучаться до сознания избирателя, так как в основном он сам себя наказывает в день выборов, потому что неправильно голосует. В значительной степени, все, что происходит в РМ зависит от избирателей. Сегодня политическая культура является очень низкой. И большую часть вины в этом имеют политические партии, и в этом случае не надо уменьшать их роль посредством различных схем, как например, одномандатная система, наоборот, надо предпринять очень серьезные и срочные меры по усилению роли партии в обществе. Партии должны иметь свободный доступ к СМИ, к участию в реализации политик в стране, должны пользоваться поддержкой властей, чтобы результативно повысить культуру граждан, избирателя, чтобы он делал свой выбор осознанно, а не в результате оказанного на него влияния.

Т.: Какой Вы видите эволюцию политической ситуации в Молдове в течение ближайших пяти лет?

В.В.: Я думаю, что выборы — досрочные, или обычные состоятся. Считаю, что проблема, связанная со способом избрания президента РМ не решена. На мой взгляд и парламент, и местные органы власти, организовывая новые выборы, должны очень хорошо подумать, чтобы убедить избирателей выбрать более достойных и способных, более компетентных граждан, патриотов Молдовы, которые будут работать для развития РМ.