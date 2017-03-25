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Экономика
Плахотнюка считают противником контракта на закупку украинской электроэнергии
25.03.2017

Транспортники Молдовы перевезли в январе-феврале 1,37 млн. т грузов - на 13,4% больше аналогичного периода 2016 г.
Как передает "ИНФОТАГ", цитируя данные статистики, более половины грузов перевезено автотранспортниками - 735,7 тыс. т (+4,1%). Еще более впечатляющий рост на железнодорожном транспорте - на 28% - до 633,7 тыс. т.

На морском и авиатранспорте зарегистрирован спад грузоперевозок, на 78,2% и 7,3%, соответственно. Но на их долю приходится небольшой объем грузов - 1,7 и 0,1 тыс. т.

Показатель грузооборота составил 545,2 млн. т/км - 121,3% к прошлогоднему уровню.

Общественным транспортом за два месяца перевезено около 16 млн. пассажиров. Здесь также безусловное лидерство у автотранспорта. В частности, автобусами и микробусами перевезено 15,6 млн. человек - на 2,1% меньше, чем год назад. А на железнодорожном транспорте спад почти на четверть.

Наибольший рост пассажиропотока - на авиатранспорте. Он вырос на 37,5%, превысив 171,2 тыс. человек.


 
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