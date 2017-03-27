Путин, «сливные бачки» Сороса и «молдавский ландромат». Вор кричит «Держи вора!»

Сергей ТКАЧ

В то время как организаторы и политические покровители кражи миллиарда долларов из банковской системы Молдовы по-прежнему находятся на свободе и руководят страной, а деньги спрятаны и перепрятаны в офшорах, официальный Кишинев строит из себя борца с коррупцией и отмыванием денег. И чтобы в это поверили, даже пошел на дипломатическую конфронтацию с Москвой. Спикер молдавского парламента и глава правительства в официальной ноте заявили, что спецслужбы (ФСБ) якобы устраивают массовые задержания, обыски и допросы молдавских чиновников в России.

Чуть позже агентство Reuters со ссылкой на молдавских силовиков и правительство сообщило, что «за схемой отмывания 22 млрд. долларов через Молдову могут стоять сотрудники ФСБ», и они чинят препятствия молдавским следователям.

Затем в местных СМИ и социальных сетях широкого проанонсировали новые разоблачения в деле об отмывании из России миллиардов. Информация должна была одновременно появиться в российской «Новой газете», а также изданиях Молдовы, Украины, США, Великобритании, ряда других стран.

Однако фактов об участии ФСБ в отмывании криминальных денег представлено не было.

Где «уши» ФСБ?

«Новая газета» пересказала историю о приезде в Молдову по приглашению Кишинева двух сотрудников ФСБ и, что после этого, как утверждают молдавские власти, российские спецслужбы стали препятствовать расследованию дела об отмывании денег, а молдавских чиновников подвергать давлению.

Однако любой здравомыслящий человек понимает, что между приездом сотрудников подразделения «К» и другими фактами совсем не обязательно существует связь. Тем более что в материале «Новой газеты» приводятся другие свидетельства.

Во-первых, что «вся «молдавская схема» отмывания была выявлена в России именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. И в первую очередь из управления ФСБ по Москве и Московской области».

А также, что «прикомандированных сотрудников ФСБ» к российским банкам, отмывавших миллиарды, не было. В частности, речь зашла об участии бывшего влиятельного работника спецслужб Ансимова в финансовых мошенничествах руководством банка «Западный». Выяснилось, что «Ансимова ввели в совет директоров банка без его ведома. Совет ни разу не собирался, а значит, это назначение было незаконным. Ансимов впоследствии давал показания следственным органам», которые помогли изобличить руководителей «Западного» - Григорьева и его партнеров.

Что мешает сотрудничеству спецслужб России и Молдовы?

Из этих фактов можно сделать вывод, что напряженные отношения между представителями спецслужб Молдовы и России имеют другие корни. После того, как официальный Кишинев подписал соглашение об ассоциации с ЕС и стал активно сотрудничать в области безопасности с США, Румынией и странами НАТО, между Молдовой и Россией уже не могло не возникнуть напряжение. Вспомним, сколько раз молдавские власти депортировали российский военных, экспертов, журналистов, не объясняя причин и запрещая въезд в страну на несколько лет. По существу, молдавские спецслужбы вели себя по отношению к определенным российским гражданам точно также как и их украинские коллеги. И возникало ощущение, что действия украинских и молдавских силовиков направляются из единого центра.

Фактически в информационной войне между Западом и Россией, возникшей после событий на Украине, официальный Кишинев всегда был на стороне Вашингтона и Брюсселя. И, вероятно, поэтому российские спецслужбы не проявляли интереса к сотрудничеству с молдавскими коллегами. И даже не исключено, что видели в них посланников западного разведсообщества.

Спецоперация западных разведслужб

У них могло возникнуть обоснованное подозрение, что историю с отмыванием миллиардов из России западные разведслужбы хотят превратить в информационную спецоперацию.

И, как показали последние публикации в «Новой газете» и других изданиях, подобные предположения вовсе не были лишены смысла.

Отмывание денег, грязные схемы важно было соединить с одним именем. И оно прозвучало – Путин. Безусловно, это не президент России. В материалах СМИ фигурирует Игорь Путин, двоюродный брат президента, как пишет российская «Новая газета». Можно не сомневаться, что именно он и был «вишенкой» на информационном «торте» целого консорциума журналистов. Однако предъявить Игорю Путину каких-то обвинений не удалось. СМИ пришлось опубликовать официальное заявление Игоря Путина по ситуации с РЗБ. Он указал, что «компетентные источники заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка».

Любой широко мыслящий человек понимает, кто именно был главной целью международной информационной акции.

Главная цель

В России скоро пройдут очередные президентские выборы, авторитет и рейтинг Владимира Путин очень высок, его влияние на глобальную политику трудно переоценить. Достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас в США, где на протяжении уже многих месяцев «российских фактор» в выборах американского президента – центральная тема всех политических дискуссий. Тот же повышенный интерес к действиям (истинным и мнимым) Путина и России мы наблюдаем в Германии, Франции, Великобритании, и, в целом, в ЕС. Это и говорит о масштабе влияния на внутриполитические и глобальные процессы российского президента.

Путин и его высокий уровень поддержки в стране – главная забота и головная боль американских и европейских спецслужб, правительств и закулисных центров влияния. Поэтому используется любая малейшая возможность атаковать Владимира Путина и поколебать его авторитет.

То, что главная цель – это именно президент России, можно понять, поинтересовавшись источниками финансирования организации, проводившей «международное расследование».

«Журчание ручейка» и «шум водопада»

Это та самая интернациональная структура журналистов-расследователей OCCRP, появившаяся в одночасье и уже известная по «панамскому досье». Обозреватель Форбс Кеннет Рапоза также писавший о том, как «Как россияне помогли превратить Молдавию в площадку для отмывания денег», указывает на источники финансирования

OCCRP - фонд Джорджа Сороса Open Society и правительство США. Журналист попытался выйти на USAID, «источник средств для OCCRP в Молдавии», но организация не ответила на его звонки и электронные письма.

Поскольку банковские транзакции и информация из офшоров закрыты для широкого доступа, в том числе и журналистов, для проведения расследования необходимы связи в соответствующих структурах.

Правильнее на ситуацию взглянуть по-другому. Спецслужбам в определенный момент и с конкретной целью необходим источник распространения важной информации, чтобы воздействовать тем или иным образом на общественное мнение. Если раньше это делалось через журналистов, служивших своеобразными «сливными бачками», то в наше время используется принцип «сети». OCCRP – международная сеть. Поскольку организация финансово поддерживается Джорджем Соросом и USAID, то понятно, в чьих интересах работает это «объединение журналистов». Безусловно, репортеры проводят свою часть работы, снабжают материал местными деталями, но базируются на предоставленной им информации, когда речь заходит о закрытых финансовых данных.

Смысл «сети» прост: если один «сливной бачок» - это «журчание ручейка», то множество «сливных бачков» производят «шум водопада». Возникает эффект масштабного воздействия.

Оригинальный элемент информационной атаки

В данном конкретном случае оригинальным элементом информационного воздействия была официальная нота молдавских властей. Таким образом, можно сказать, что подконтрольные Владу Плахотнюку СМИ, а также парламент и правительство выступили одним из компонентов «большой игры» и информационной атаки на российского президента. По крайней мере, такой вывод напрашивается.

Поскольку даже «разоблачители» OCCRP свидетельствуют, что ФСБ проводит собственное расследование, а «Банк России еще в конце 2013 года выявил и идентифицировал как вывод денежных средств за рубеж так называемую «молдавскую схему» и к середине 2014 г. использование мошеннической формулы пресек (как утверждает пресс-служба были задействованы 23 российских банка), а также, если принять во внимание отставку в августе 2015 г. президента РЖД Владимира Якунина, то реакция российских властей на вывод денег очевидна. И работа, судя по всему, продолжается. Обвинения официального Кишинева в этой связи выглядят двусмысленными и заданными.

«Молдавская прачечная» под контролем властей

С какой целью Влад Плахотнюк, контролирующий молдавский парламент, правительство, прокуратуру и другие спецслужбы, включился в эту игру – отдельная тема. Но любому понятно, что использование «молдавской площадки» было невозможным без создания всех ключевых инструментов схемы и политической поддержки руководства страны.

Политолог и депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя указывает, что формула не могла бы так сработать, если бы в законодательство не были бы загодя внесены соответствующие изменения. А предлагал их, по словам Цырди, тогда министр юстиции, Александр Тэнасе. Сегодня он занимает должность председателя КС.

Безусловно, по специальной команде закрывали глаза на многомиллионные проводки и сотрудники Нацбанка Молдовы (группа сотрудников НБМ, но не экс-губернатор Дорин Дрэгуцану, задержаны по уголовному делу), не остановили сомнительных операций и органы прокурорского надзора, молдавский СИБ, ничего не предприняли другие организации, включая правительство, чтобы притормозить «молдавскую финансовую прачечную». Более того, весь механизм сохранялся до того момента, пока из страны не выведут еще и миллиард долларов, выданный под гарантии правительства, не произойдет пресловутая «кража века».

Деньги отмывались и воровались открыто и нагло

За несколько месяцев до того как в «черную дыру» банков группы ВЕМ пошли с подачи правительства и руководства Нацбанка миллиарды, несколько бизнесменов предупредили, что в офшорах отмыт миллиард лей. Предприниматели Олег Дамаскин, Денис Уреке и Лилия Мунтяну, на пресс-конференции 16.09.2014 г., рассказали о том, как за последние годы из страны в офшорные зоны были выведены огромные деньги. По мнению предпринимателей, на банковскую и судебную системы совершены рейдерские атаки. На очереди политическая сфера (См. «Молдавские ведомости» -http://www.vedomosti.md/news/dva-moldavanina-otstirali-v-ofshorah-milliard).

Когда осенью 2015 г. массовые политические протесты достигли пика, и граждане требовали отставки президента Тимофти, под давлением обстоятельств бывший глава государства признался, что он был в курсе многомиллиардных афер, и объяснил ситуацию «неэффективностью Нацбанка Молдовы, Нацкомиссии по финансовому рынку, Генпрокуратуры, Национального антикоррупционного центра и судебных инстанций». А Высший совет безопасности не раз затрагивал вопрос о хищениях. Были даны точные рекомендации парламенту, правительству, Службе информации и безопасности, прокуратуре, Нацбанку, Национальной комиссии по финансовому рынку, Министерству внутренних дел, а также другим учреждениям.

«Я лично беседовал неоднократно с президентом Национального банка Молдовы, от которого потребовал объяснений за действия и бездействие возглавляемого им учреждения. Я удивлен, что господин президент НБМ еще находится в должности, как и вся администрация банка…», - заявил в сентябре 2015 г. Николай Тимофти.

«Оркестр» и его «дирижер»

Главные государственные учреждения тогда не действовали, потому что им не давал отмашки человек, которому они подчинялись. Но он же, в нужный момент, дал команду арестовать партнера по правящей коалиции, лидера ЛДПМ, Влада Филата, а чуть позже и партнера по бизнесу Вячеслава Платона. Последнего даже доставили в Молдову из Украины на частном самолете.

Но эти аресты ничего не меняют, потому что в Молдове каждый знает, что ни отмывание денег из России, ни кража миллиардов из банковской системы страны, не могли произойти без ведома и согласия нынешнего лидера ДПМ Влада Плахотнюка. Работой «оркестра» руководит «дирижер». А когда государственные органы действуют (или бездействуют) слаженно, то это говорит о том, что «музыканты» получили четкие указания «дирижера».

Поэтому и нажать на кнопку «пуск» в «молдавской прачечной» мог только человек, руководивший системой.

Одно из объяснений, зачем молдавские власти раздували дипломатический скандал, заключается в желании отвести от себя внимание и удар.

«На крючке» у Запада

Стремление «официального-неофициального» Кишинева подыграть Западу в антироссийской спецоперации можно считать естественным, но и вынужденным. Офшоры, как многим стало понятно в последнее время, – это не «тихая гавань» для грязных денег, а ловушка спецслужб. И любой пользователь офшоров рано или поздно берется в оборот. Он находится на «крючке». Особенно это касается политиков. И Запад умело пользуется этим «инструментом» в своих целях.

Данную истину усвоили и нынешние кишиневские власти. О чем свидетельствует недавняя инициатива председателя парламента Андриан Канду, пытавшегося протолкнуть законопроект о легализации офшорных капиталов под смешные и невероятные 2%. В Молдове все понимали, в чьих интересах действовал представитель ДПМ.

Суть «молдавского ландромата»

Дела о «молдавском ландромате» и о краже миллиарда из банковского сектора не закончились. Запад и Молдова (в очередной раз по глупости) сделали свой ход. Теперь очередь Москвы.

И ответ может быть ассиметричным. Что именно это будет, мы скоро узнаем. Однако нам хорошо известно, что олигархические, антинародные и криминальные режимы, перспективы не имеют, в какие бы одежды они не рядились и как бы себя не называли. Можно не сомневаться, что в случае Кишинева, падение режима станет и развязкой истории о «молдавском ландромате». Потому что это как бы одно и то же. Отмывка денег – не просто созданный официальным Кишиневом «прачечный механизм», но и суть «проевропейской» власти, терзающей и грабящей рядовых граждан на протяжении более 7 лет.