Государственный долг Молдовы достиг нового исторического рекорда

В феврале государственный долг Республики Молдова - внутренний и внешний - вырос примерно на 780 миллионов леев (около 40 миллионов долларов) и достиг нового исторического рекорда - 51,85 миллиардов леев, пишет Mold-street.com.

Источник отмечает, что больше всего, на 760 миллионов леев, вырос внешний долг страны. В феврале он составил 30,47 миллиардов леев, что на 1,2 миллиарда больше, чем в конце прошлого года.

В то же время внутренний долг вырос на 17 миллионов леев и приблизился к отметке в 21,38 миллиарда.

Власти подсчитали, что в целом в этом году долг страны вырастет на 10 миллиардов леев и к концу года составит около 60,8 миллиардов леев. В частности, руководство страны планирует заручиться зарубежной финансовой помощью в размере 510,9 миллионов долларов, две трети из которых составят кредиты.

Предполагается, что внешний долг в 2017-м году вырастет примерно на треть, до 39,56 миллиарда леев, в то время как внутренний долг сократится по итогам года на 250 миллионов леев.