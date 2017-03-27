27 процентов детей в возрасте одного года не получают медицинской помощи

27% детей в возрасте одного года не получают помощь врачей из-за халатности родителей. Министерство здравоохранения намерено сократить этот показатель на протяжении 2017 года. Цели предусмотрены в соглашении о сотрудничестве с ЮНИСЕФ, передает IPN.

В настоящее время только 73% детей в возрасте одного года находятся под наблюдением врачей. Минздрав и ЮНИСЕФ планируют увеличить этот показатель до 90%. С этой целью, будет разработано положение, на основании которого врачи будут проводить посещения на дому. В то же время, медицинские работники будут обучены тому, как эффективно помогать детям на дому. Кроме того, будут разработаны стандарты ухода за детьми.

Студенты Медицинского университета им. Николая Тестемицану и Медицинского колледжа будут обучены тому, как продвигать иммунизацию среди детей и эффективно взаимодействовать в кризисных ситуациях. С этой целью в учебных программах включена дисциплина „Межличностный диалог”.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает так же разработку и утверждение „Национальной стратегии диалога для изменения поведения у подростков”. Документ будет включать меры по предупреждению инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции среди детей, а так же подростковой беременности. В то же время стратегия будет продвигать психическое здоровье и здоровое питание.