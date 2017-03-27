По инициативе ПСРМ в Кишиневе создана группа для организации референдума по отставке Киртоакэ

Учредительное собрание инициативной группы по организации и проведению референдума по отставке генерального примара Кишинева Дорина Киртоакэ состоялось сегодня в столице.

В состав группы, созданной по инициативе Партии социалистов, вошли 460 человек. Как сообщил на своей странице в социальной сети председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан, документы для регистрации группы будут поданы в суд в понедельник, 27 марта.

- Мы намерены добиться отставки Дорина Киртоакэ до конца этого года для того, чтобы были объявлены выборы нового генерального примара и кишиневцы смогли бы выбрать того, кто действительно будет представлять их интересы, - отметил он.

- Кишиневцы имеют право на механизм оценки работы градоначальника за последние 10 лет. Без политики и фальсификаций на выборах, - добавил муниципальный советник ПСРМ Станислав Вартанян.

Напомним, ранее социалисты выступили с инициативой проведения в этом году референдума по отставке генерального примара Кишинева. Ион Чебан напомнил, что в прошлом году суд заблокировал создание инициативной группы по организации плебисцита. Социалисты готовы в любой момент оспорить это решение в Европейском суде по правам человека, однако, с учетом того, что это длительный процесс, который может затянуться на несколько лет, они решили создать новую инициативную группу.

- Мы приготовили для ЕСПЧ все документы для оспаривания отказа в регистрации инициативной группы по проведению референдума в прошлом году. Мы добавили в иск и аргументы, почему Киртоакэ необходимо отправить в отставку. Мы можем хоть сегодня подать иск, однако у нас нет времени ждать решения ЕСПЧ. Кишинев задыхается, необходимо его спасать. Поэтому мы запускаем процедуру референдума, - пояснил он.

Согласно проведенному недавно опросу, более половины кишиневцев готовы проголосовать за отставку Дорина Киртоакэ.