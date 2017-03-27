Молдова, вынужденная сочетать СНГ и Евразийский союз с европейской интеграцией, OP-ED

Дионис Ченуша

Внешняя политика Молдовы постоянно колеблется из-за инициатив президента Игоря Додона, призванных подтолкнуть страну в восточном направлении. Геополитический раскол становится всё более очевидной повседневной реальностью, последствия которой в большой степени недооцениваются. Геополитическими последствиями, порождаемыми президентом Додоном и социалистической оппозицией, пользуются власти страны, координатором которых выступает лидер Демпартии Владимир Плахотнюк. Недавние опросы показывают, что геополитические линии разлома больше не обеспечивают демократам и либералам той общественной поддержки, которая нужна им для преодоления 6%-ного избирательного порога на парламентских выборах в 2018 году.

Евразийские устремления президента (IPN, март 2017 г.) не отражаются на диалоге властей страны с Европейским союзом. Чётким показателем в этом смысле являются активные переговоры по поводу новой повести дня ассоциации на 2017–2019 годы (МИДЕИ, март 2017 г.), в ходе которых происходит переопределение целей для реализации Соглашения об ассоциации. Это свидетельствует о том, что отношения с Брюсселем зависят в первую очередь от качества проводимых властями реформ, а не от геополитической риторики президента Додона. Однако попытки администрации президента „раздвоить” внешнюю политику Молдовы в среднесрочной и долгосрочной перспективе сопряжены со значительными рисками для развития страны, такими как препятствование реформам и демотивация госслужащих, участвующих в их реализации, дезориентация потенциальных инвесторов, ещё более выраженная поляризация общества по геополитическому признаку.

Линия геополитического разлома и соцопросы

Геополитические противоречия между Западом и Востоком лишь в ограниченной мере способны корректировать симпатии населения в отношении основных политических партий и связанных с ними госучреждений. Недавние социологические опросы ясно показывают, что уровень одобрения обществом парламента и правительства – 16% и, соответственно, 28%, намного ниже уровня одобрения им президента – 54% (IRI, март 2017 г.). Поэтому правящая ДПМ больше не может полагаться исключительно на геополитическую конфронтацию с пророссийским президентом или на использование России в роли „пугала” в диалоге с европейскими чиновниками. Ухудшение конъюнктуры вынуждает ДПМ постепенно разблокировать проведение реформ или расширять те из них, которые уже проводятся. Но этот процесс труден и болезненен для адептов нынешней системы, основанной на извлечении прибыли, злоупотреблении государственными средствами и имуществом. По этой причине адептам нынешней системы, включая власти страны, нужны изобретательность и осмотрительность, чтобы балансировать между условиями, которые ставят внешние силы, давлением изнутри страны, адаптацией к более справедливым „правилам игры” и сохранением политических рычагов в долгосрочной перспективе.

Одновременно с этим президент Додон продолжает использовать потенциал молдо-российских отношений, осознанно и в одностороннем порядке заброшенный Россией в последние восемь лет. Очевидно, что сближение с Путиным является ключевым элементом политической программы Игоря Додона, но ни в коем случае не единственным. Источники популярности президента разнообразны. В их число входят особые отношения с Русской Православной Церковью, продвижение постсоветского молдовенизма и, в более широком плане, использование популистских тем (федерализация страны, контрреформы в образовательной сфере и т.д.). Кроме того, глава государства постоянно находится в оппозиции к правительству и парламенту, что ещё больше укрепляет его позиции.

Евразийский порыв президента Додона и расчёты России

В первые три месяца после вступления в должность президента социалист Игорь Додон посвятил значительные усилия тому, чтобы вновь сблизить Молдову с Россией. Однако частичное размораживание отношений с Москвой не может рассматриваться как личная заслуга президента Додона. Геополитическая реальность является совершенно иной, и роль молдавских политиков в ней не более чем второстепенна. Иными словами, очередное сближение Молдовы с Россией является результатом прагматических расчётов России, для которой окончательное банкротство европейского вектора в Молдове станет символичной геополитической победой, с пока неясными последствиями для региона. Ведь эта цель является частью более общего сценария, в котором Молдова, будучи вовлечена в евразийское сотрудничество, позволит России окружить Украину с запада.

Таким образом, прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся в январе и марте 2017 года, позиционирует Игоря Додона во главе списка пророссийских политиков Молдовы. Открытость со стороны России гарантирует ему более весомую роль на местной политической сцене и диктует определённые тенденции в сфере электоральных предпочтений населения.

Двустороннее молдо-российское стратегическое партнёрство, предложенное Игорем Додоном в одностороннем порядке, никоим образом не устраивает Россию, поскольку его недостаточно для того, чтобы отцепить Молдову от европейских интеграционных процессов. Москва дала понять, что восстановление политических и торговых отношений с Молдовой в полном объёме станет возможным в том случае, если Кишинёв согласится дистанцироваться от Соглашения об ассоциации и УВЗСТ и пересмотреть свои отношения с СНГ (IPN, декабрь 2016 г.).

Но президент Додон обязался добиться ещё большего. Так, ещё во время первого своего визита в Москву (EurasianCommission, январь 2017 г.), он предложил инициировать подписание Меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом (IPN, январь 2017 г.). После второй встречи Додон–Путин молдавский президент пошёл ещё дальше, запросив для Молдовы статус страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (Presedinte.md, март 2017 г.). Статус наблюдателя предоставляется любой стране, направившей соответствующий запрос, совместным решением Высшего совета Союза, в состав которого входят главы пяти государств-членов ЕЭС, в том числе Владимир Путин (статья 109 Договора о Евразийском экономическом союзе). Получив этот статус, страны-наблюдатели могут участвовать в заседаниях руководящих органов Союза и получают доступ к его несекретным документам, но не участвуют в принятии решений. Более того, любая страна, получившая статус наблюдателя, обязуется воздерживаться от любых действий, способных поставить под угрозу интересы Евразийского союза.

Из-за пробелов в Конституции, не очень чётко определяющих пределы полномочий президента во внешней политике, Молдова может получить статус наблюдателя в Евразийском союзе, несмотря на своё участие в реализации Соглашения об ассоциации.

Политический нигилизм, проявляемый президентом Додоном, и продолжающееся раздвоение во внешней политике порождают неудобную и чрезвычайную ситуацию для Евросоюза и молдавских властей. Ведь Соглашение об ассоциации несовместимо со вступлением в Евразийский / Таможенный союз, но, с другой стороны, оно не препятствует получению статуса наблюдателя в такого рода организациях.

В то же время, президент Додон не упускает СНГ из виду. После того, как Постоянное бюро Парламента, ведущую роль в котором играет Демократическая партия, отказалось от участия в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ от 27 марта, президент Додон настоял на участии социалистов в этой встрече (Presedinte.md, март 2017 г.). Демократы обосновали свой бойкот отсутствием какой-либо реакции российских властей в связи со случаями неадекватного обращения с молдавскими официальными лицами, посещающими Россию. Кроме того, Россия подверглась критике за её усилия пустить Интерпол по следу Владимира Плахотнюка. Хотя Межпарламентская ассамблея и не играет какой-либо важной роли в СНГ, для социалистов ценной является любая пророссийская платформа. Ведь до того, как вступить в Евразийский союз, чего так желает президент, нужно обязательно участвовать в работе учреждений СНГ.

Дальнейшая европейская повестка дня

На фоне пророссийских усилий президента, власти страны, совместно с Брюсселем, готовят новую Повестку дня ассоциации, которая обновит приоритеты программы реформ. Новый документ будет представлен в рамках заседания Совета ассоциации (Брюссель, 31 марта 2017 года). Повестка дня ассоциации на 2017–2019 годы содержит более конкретные и детализированные цели, чем тот документ, который ей предшествовал (на 2014–2016 годы). Это подтверждает „взросление” двусторонних отношений, в рамках которых как ЕС, так и Молдова принимают на себя взаимные обязательства. Новая повестка дня также соответствует духу пересмотренной Европейской политики соседства (2015) и Глобальной стратегии ЕС (2016), в которых, помимо дифференциации и большей вовлечённости стран-партнёров, акцент сделан на укрепление устойчивости.

Судебная система, политика в сфере борьбы с коррупцией, реформа центральных и местных органов публичного управления, оздоровление и укрепление банковского сектора и т.д. – таковы лишь некоторые из направлений, охватываемых Повесткой дня ассоциации. Все они отражают положения Соглашения об ассоциации и отражены в других документах национального уровня, посвящённых европейской интеграции, реализация которых пока остаётся фрагментарной и сильно зависит от политических интересов властей.

Если относительно 2017–2018 годов присутствуют какая-то ясность и политическая предсказуемость, то в отношении 2019 года имеются вопросы, ввиду траекторий политических партий и геополитических отклонений Президентуры.

Вместо заключения...

Президент Додон делает всё возможное для того, чтобы сблизить Молдову с Россией. В обмен на определённые политические дивиденды (перенос имиджа, поддержка в СМИ) со стороны Москвы, он готов привести страну одной ногой в Евразийский союз, посредством статуса страны-наблюдателя.

Налицо всё больше признаков того, что социалисты готовят радикальный разворот Молдовы в том случае, если им удастся взять верх на выборах в 2018 году, к которым они уже готовятся. Чтобы избежать протестов в поддержку Соглашения об ассоциации с ЕС, аналогичных тем, что имели место в Украине в 2013 году (Евромайдан), президент Додон подталкивает Молдову как можно ближе к Евразийскому союзу.

Меморандум о сотрудничестве с Евразийским союзом, а в особенности статус страны-наблюдателя, будут использоваться для того, чтобы склонить общественность на сторону евразийского вектора. Таким путём социалисты хотят привить обществу иммунитет от проевропейских выступлений, которые стали бы следствием возможного решения президента Додона прекратить европейскую интеграцию и постепенно сменить её на евразийскую.

Шаги президента в направлении России становятся всё более последовательными и, тем самым, всё более убедительными для широких слоёв населения, в то время как к властям страны граждане по-прежнему относятся с недоверием.

Промедление властей с активизацией реформ лишь ещё больше помогает президенту Додону. По этой причине новую Повестку дня ассоциации сопровождают повышенные ожидания от Евросоюза. И, наконец, если ЕС не сумеет стать более принципиальным и требовательным в отношении молдавских властей, то реформы могут застопориться, усилив соблазн евразийского вектора, на данный момент известного очень слабо.