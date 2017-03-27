Интересное Историческая справка: синагоги Кишинева До Второй Мировой Войны в Кишинёве было 77 Синагог и Молитвенных Домов на 50 тысяч еврейского населения (примерно половина от общего числа жителей города). На сегодняшний день от этих зданий мало что осталось. «Сенная» Синагога Синагога «Бэйс а-Мэдраш» («Сенная» Синагога), Ешива «Синай» по Леовской, 5 (нынешняя улица Щусева, 5) была построена в 1886 году. В 40-м году отобрана советскими властями. В годы войны здесь была резиденция гестапо. В доперестроечные времена здесь распологалось Бюро по Трудоустройству. Возвращена законным владельцам в 1991-м году. С тех пор здесь находится Синагога и Ешива «Агудат Исраэль». Синагога стекольщиков и переплётчиков

Бывшая Синагога стекольщиков и переплётчиков (Глэйзерс Шул) расположена на улице Хабад Любавич, 8 (бывший Якимовский переулок, 8). Здание 1888-го года постройки было повреждено во время войны и восстановлено в 1946 году на средства общины. Являлась единственной действующей Синагогой в советские времена. В примыкающем здании по Якимовскому переулку, 10 в старину находилась Мацепекарня. С 1990 года в Синагоге находится община Любавических хасидов (Хабад Любавич). «Дровяная» Синагога Бывшая Синагога «Лемнария» (Дровяная) по Павловской (нынешней улице Е. Дога), 5. Построена в 1835 году. Располагалась рядом с дровяным складом. После Второй Мировой Войны отобрана советскими властями. Была полностью перестроена внутри и использовалась как помещение экспериментального завода. В 1990-х годах была возвращена законным владельцам. В 2005 году с помощью зарубежных спонсоров при поддержке Джойнт там был построен Еврейский Культурный Джейкобс Центр КЕДЕМ. Погребальная Синагога «Бэйт Таара» Теперь перейдем к заброшенным синагогам, которые еще можно встретить на улицах Кишинева. Например, Погребальная Синагога (Бэйт Таара — дословно — Дом Очищения) — место, где усопших обмывали перед погребением. Эта Синагога находится на старом Еврейском кладбище на Скулянке. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии. Синагога Рава Цирельсона и Ешива «Маген Давид» Синагога Рава Цирельсона (и Дом для престарелых) и Ешива «Маген Давид» на бывшей ул. Поповской, 8 (Нынешняя ул. Р. Цирильсона, 8). Здание было построено в 1910-х гг. Архитектурный комплекс состоял из двух зданий: синагоги и дома для престарелых, соединённых между собой. Молельный зал освещался окнами, расположенными в двух ярусах, также как ритуальные помещения. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии. Синагога на улице Ильинской, 41 Синагога практически сохранила свой первозданный вид, включая внутренний интерьер, но здание сейчас принадлежит другой религиозной конфессии. Синагога была построена на средства гробокопателей и гробовщиков. Это здание им служило до 1940 года. Долгие годы здание использовали как склад типографической бумаги и как молитвенный дом христиан-баптистов. < Хоральная Синагога Кишинёвская Хоральная Синагога — главный еврейский молельный дом города Кишинёва в период между 1913 и 1941 годами. Построена на улице Синадиновской (ныне Влайку Пыркэлаб) в 1913 году на средства еврейской общины города. Выстроенная напротив городской Талмуд-Торы (общинной еврейской школы), Синагога первоначально замышлялась как Молельный Дом для учащихся, но вскоре после завершения работ стала главным еврейским молельным домом города и самым большим из 77 имеющихся еврейских молельных домов. Здание Синагоги не пострадало в годы Великой Отечественной Войны, в 1945 году после ремонта было передано Русскому драматическому театру им. А. П. Чехова, который располагается в нём до настоящего времени. В 1966 году здание было перестроено, остеклено и отреставрировано по проекту архитектора Р. Бекесевича. Внутренняя планировка была полностью изменена. Источник: www.oldchisinau.com

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