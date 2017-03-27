Дорин Киртоакэ приоткрыл завесу о личной жизни, ответив на публикацию блогера Еуджена Лукьянюка

После того, как блогер Еуджен Лукьянюк написал в Фейсбуке, что кишиневский мэр подарил своей пассии новенький БМВ и свозил ее 8 Марта в Милан, Дорин Киртоакэ заявил, что у него нет никакой возлюбленной.

В социальной сети столичный градоначальник аргументировал свое заявление, выделив два пункта:

1.Личная жизнь – это личное дело каждого и я не собираюсь обсуждать это публично, как это было прежде. Тем более, что моя личная жизнь во все эти годы выставлялась напоказ, особенно в последние годы. Единственное, что могу сказать, это то, что нет никакой возлюбленной. Другие комментарии по-моему излишни.

2. По поводу автомобилей: до того, как стать мэром, то есть до 2007 года, у меня было порядка 10 машин, начиная с 2000 года: Fiat, VW, два Opel, три Nissan, два BMW, микроавтобус Mercedes Sprinter и др. Хорошо, они были не все сразу: сначала по одной, потом больше и на рынках стоял с некоторыми из них. Две из этих машин у меня до сих пор, правда, им более 20 лет. Еще с тех пор да и сейчас в любое время я мог бы приобрести любую машину, в том числе и ту, о которой идет речь. И если бы не хватило сбережений, то я мог бы отказаться от какого-нибудь имущества, например. Пока, однако, нужды в этом не было.

Хотя, у блогера Еуджена Лукьянюка нет доказательств сказанному, он уверен, что все это правда и ссылается на другую свою публикацию с апреля 2016 года про Анишоару Логин и Дорина Киртоакэ, которые через некоторое время объявили о том, что разводятся.