Отопление в Кишиневе отключено

С сегодняшнего дня в столице официально отключено отопление, отмечает NOI.md.

Генпримар Кишинева Дорин Киртоакэ подписал распоряжение о закрытии отопительного сезона 2016-2017 для всех потребителей в столице.

Так, в связи с установлением среднесуточной температуры воздуха выше + 8°С в течение 3 дней подряд, начиная с 27 марта 2017 года объявлено о прекращении услуг поставки теплоэнергии для населения, а также для образовательных и медицинских учреждений.

Желающие продлить отопление своих квартир должны написать заявление на имя администраторов жилого фонда.

В следующем отопительном сезоне жителям столицы придется выложить на 54 леев за Гкал больше, чем в сезоне 2017-2017 гг. (1122 леев за Гкал).

С сегодняшнего дня в столице официально отключено отопление, отмечает NOI.md.