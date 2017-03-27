Ренато Усатый: Под давлением ДПМ из "Нашей партии" в Фалештах ушли три примара

Председатель "Нашей партии", примар Бэлць Ренато Усатый заявил в понедельник в прямом включении в одной из социальных сетей, что "под давлением власти из НП в районе Фэлешть ушли три примара". Как передает агентство "ИНФОТАГ", политик считает происходящее результатом "давления олигарха и руководителя ДПМ Влада Плахотнюка и его окружения".

"Эта кампания началась не вчера, - отметил политик. - Она стартовала сразу после выборов, когда стало ясно, сколько велико число примаров и советников, пришедших во власть на местах по спискам "НП". Людей стали увещевать, потом угрожать им и их близким, сейчас уже ломают через колено. Так, был фактически сломан в Дондюшань примар Руслан Заплитный. Сегодня о выходе из "НП" объявил еще ряд наших вчерашних активистов. Среди них экс-вице-примар Фэлешть Олег Пастрамэ и руководитель территориальной организации "НП" в Фэлешть Вячеслав Тамбур. Скажу больше, в ближайшее время мы ждем еще ряд выходов".

Лидер НП напомнил, что "к предателям во все времена относились одинаково, как к предателям: с соответствующей степенью доверия": "Все они вышли, будучи запуганы или за счет подкупа. Я не приемлю такой способ сотрудничества и потому ответил: "Нет!" Заплитному, который начал меня по телефону просить срочно купить ему квартиру за 250 тысяч лей прямо сейчас. Я сказал, что не могу, хотя вопрос можно было бы решить в июне. Но ему нужно было сейчас".

Усатый напомнил, что не приемлет "шантажа и угроз ни от бывших сподвижников, ни от политических противников": "В Фэлешть будут продолжаться все начатые инициативы для горожан, несмотря, что уже поступают угрозы и в адрес примара Фэлешть Иона Руссу. Человек он в возрасте, угрожают уже и его родне. Не удивлюсь, что он испугается", - предположил лидер НП, объяснив, что развал структур "НП" в Фэлешть выгоден Плахотнюку, потому что Усатый оттуда родом.

Политик привел в пример вице-примара Бэлць Игоря Шеремета, которому посланцы Плахотнюка предлагали пост посла Молдовы в любой стране, лишь бы он "отказался от поддержки "НП" и меня лично".

Он назвал бывших активистов "НП" "негодяями", задав риторический вопрос: "Как они будут смотреть в глаза согражданам, которые знают, что их должности были получены по спискам и благодаря "НП"?".

Главу ДПМ Усатый обозвал "шакалом, который питается падалью", и пообещал, что вскоре ему будет нанесен "лишь один удар", и он "ответит за все как преступник международного уровня".

Председатель "НП" сказал, что внепарламентские партии не могут рассчитывать на поддержку президента Игоря Додона: "Социалисты бьют нам в спину, договорившись с Плахотнюком. К слову, именно Плахотнюк запретил Додону встречаться со мной (в Москве - "И.") и он послушался", - сказал политик.

Ренато Усатый попросил извинения у избирателей за поведение части его бывших соратников, призвав, однако, не переставать верить в идеи "НП" и его способности политика. Он пообещал "довести борьбу с коррупцией и режимом олигархов до победы".