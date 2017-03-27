Врач осужден за врачебную ошибку и выплатит пострадавшим более 300 тысяч лей

Акушер-гинеколог перинатального центра муниципия Бэлць приговорён к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания за халатность при оказании медицинской помощи, приведшую к смерти пациентки и новорождённого, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз Генеральной прокуратуры.

В конце 2012 года, оказывая помощь при родах, врач позволил преждевременно выписать роженицу из больницы. В связи с ухудшением здоровья, на фоне инфекции, спустя неделю после родов женщина была госпитализирована повторно, ей была проведена операция, в результате которой она скончалась.

В другом эпизоде врач поставил неверный диагноз пациентке, которая должна была родить, вследствие чего ребёнок родился мёртвым.

Врач не признал себя виновным. В дополнение к приговору в виде двух лет лишения свободы, суд обязал его выплатить потерпевшим сторонам более 300 тысяч лей компенсации за причинённый ущерб. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.