Sic!: Фабрика обещаний

На протяжении своей политической карьеры столичный градоначальник Дорин Киртоакэ дал множество предвыборных обещаний. Авторы новой статьи на сайте Sic! отобрали самые необычные планы примара Кишинёва, которые так не были реализованы. Одни – к сожалению, другие – к счастью, поясняют авторы статьи, которая сопровождается анимационным роликом, передаёт IPN.

Примар Дорин Киртоакэ поднял тему остановки маршруток исключительно на остановках общественного транспорта в 2014 году, в период транспортного кризиса после того, как водители потребовали повысить тариф. Авторы статьи отмечают, что с 2014 году до настоящего времени не зафиксировано никаких изменений в практике остановки по запросу. Водители маршруток тормозят для посадки и высадки пассажиров практически в любом месте, подвергая опасности здоровье и жизнь их самих и других участников дорожного движения.

В 2015 году примар столицы пообещал, что жители Кишинёва смогут ездить на оснащённых батареями троллейбусах до Кишинёвского международного аэропорта. Кроме того, столичная транспортная система должна была превратиться в региональную, благодаря запуску линии Кишинёв–Одесса. По маршруту предстояло курсировать белорусским троллейбусам с электрическими батареями, собираемыми рабочими из Кишинёвского управления электротранспорта. Эти идеи так и не воплотились в жизнь.

В 2012 году Дорин Киртоакэ назвал перегруженность маршруток одной из самых больших проблем столичного пассажирского транспорта. Заявления мэра были поддержаны полицейскими рейдами, всего за одну неделю принёсшими штрафы в размере 156 тысяч леев, а годовая сумма, собранная с водителей в виде штрафов за данное нарушение, превысила один миллион леев.

Предложенным Киртоакэ решением была „красная ленточка”: в каждом микроавтобусе должна была быть протянута красная ленточка, определяющая границы пространства, отведённого для определённого количества пассажиров. В статье отмечается, что на дворе уже 2017 год, а маршрутки по-прежнему ездят без „красных ленточек”, и их перегруженность остаётся проблемой.

Ещё одной позабытой примаром Киртоакэ инициативой было интерактивное панно для туристов. Хотя его установка была поддержана рядом частных партнёров примэрии, в скором времени панно перестало работать. Оно ещё простояло отключённым нескольку лет перед зданием примэрии, после чего было демонтировано в 2015 году без каких-либо объяснений.

Другим обещанием, о котором напоминают авторы статьи, было строительство мусороперерабатывающего завода. По их словам, все крупные и средние города Европы сортируют и перерабатывают отходы на специализированных заводах, извлекая из этой деятельности большую прибыль. Примар Киртоакэ поддерживал ряд инициатив по созданию в Кишинёве такого завода, но он так и не появился, несмотря на интерес со стороны ряда иностранных инвесторов.

Ещё одним обещанием была подземная парковка на Площади Великого национального собрания. И во время кампании 2005 года (12 лет назад), и в ходе своей кампании-2007 Дорин Киртоакэ обещал построить в центре Кишинёва многоэтажные парковки. Они так и не появились, несмотря на то, что примэрия выдала разрешения на строительство в центре столицы многих офисных зданий, что увеличило спрос на парковочные места.

„Список будет продолжен? Было бы хорошо, чтобы примар победил коррупцию в примэрии. Было бы хорошо, чтобы он принёс перемены, продвигая новое поколение политиков, получивших образование в Европе. Было бы хорошо положить конец сносу памятников, соблюдать график движения общественного транспорта, внедрить электронные билеты, систему GPS, посадку и высадку пассажиров только на остановках транспорта и выполнить многие другие предвыборные обещания и контрактные обязательства. Но, говоря словами классика: „Это не решено, потому что этого у нас нет, знаете, не знаю, чего у нас нет, но было бы хорошо, чтобы оно у нас было, говорю вам честно””, - отмечается в статье.

С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте sic.md. Sic! является проектом Информационного агентства IPN, реализуемым при поддержке Фонда Сороса в Молдове.