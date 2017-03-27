Sic!: Фабрика обещаний

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На протяжении своей политической карьеры столичный градоначальник Дорин Киртоакэ дал множество предвыборных обещаний. Авторы новой статьи на сайте Sic! отобрали самые необычные планы примара Кишинёва, которые так не были реализованы. Одни – к сожалению, другие – к счастью, поясняют авторы статьи, которая сопровождается анимационным роликом, передаёт IPN.
Примар Дорин Киртоакэ поднял тему остановки маршруток исключительно на остановках общественного транспорта в 2014 году, в период транспортного кризиса после того, как водители потребовали повысить тариф. Авторы статьи отмечают, что с 2014 году до настоящего времени не зафиксировано никаких изменений в практике остановки по запросу. Водители маршруток тормозят для посадки и высадки пассажиров практически в любом месте, подвергая опасности здоровье и жизнь их самих и других участников дорожного движения.
В 2015 году примар столицы пообещал, что жители Кишинёва смогут ездить на оснащённых батареями троллейбусах до Кишинёвского международного аэропорта. Кроме того, столичная транспортная система должна была превратиться в региональную, благодаря запуску линии Кишинёв–Одесса. По маршруту предстояло курсировать белорусским троллейбусам с электрическими батареями, собираемыми рабочими из Кишинёвского управления электротранспорта. Эти идеи так и не воплотились в жизнь.
В 2012 году Дорин Киртоакэ назвал перегруженность маршруток одной из самых больших проблем столичного пассажирского транспорта. Заявления мэра были поддержаны полицейскими рейдами, всего за одну неделю принёсшими штрафы в размере 156 тысяч леев, а годовая сумма, собранная с водителей в виде штрафов за данное нарушение, превысила один миллион леев.
Предложенным Киртоакэ решением была „красная ленточка”: в каждом микроавтобусе должна была быть протянута красная ленточка, определяющая границы пространства, отведённого для определённого количества пассажиров. В статье отмечается, что на дворе уже 2017 год, а маршрутки по-прежнему ездят без „красных ленточек”, и их перегруженность остаётся проблемой.
Ещё одной позабытой примаром Киртоакэ инициативой было интерактивное панно для туристов. Хотя его установка была поддержана рядом частных партнёров примэрии, в скором времени панно перестало работать. Оно ещё простояло отключённым нескольку лет перед зданием примэрии, после чего было демонтировано в 2015 году без каких-либо объяснений.
Другим обещанием, о котором напоминают авторы статьи, было строительство мусороперерабатывающего завода. По их словам, все крупные и средние города Европы сортируют и перерабатывают отходы на специализированных заводах, извлекая из этой деятельности большую прибыль. Примар Киртоакэ поддерживал ряд инициатив по созданию в Кишинёве такого завода, но он так и не появился, несмотря на интерес со стороны ряда иностранных инвесторов.
Ещё одним обещанием была подземная парковка на Площади Великого национального собрания. И во время кампании 2005 года (12 лет назад), и в ходе своей кампании-2007 Дорин Киртоакэ обещал построить в центре Кишинёва многоэтажные парковки. Они так и не появились, несмотря на то, что примэрия выдала разрешения на строительство в центре столицы многих офисных зданий, что увеличило спрос на парковочные места.
„Список будет продолжен? Было бы хорошо, чтобы примар победил коррупцию в примэрии. Было бы хорошо, чтобы он принёс перемены, продвигая новое поколение политиков, получивших образование в Европе. Было бы хорошо положить конец сносу памятников, соблюдать график движения общественного транспорта, внедрить электронные билеты, систему GPS, посадку и высадку пассажиров только на остановках транспорта и выполнить многие другие предвыборные обещания и контрактные обязательства. Но, говоря словами классика: „Это не решено, потому что этого у нас нет, знаете, не знаю, чего у нас нет, но было бы хорошо, чтобы оно у нас было, говорю вам честно””, - отмечается в статье.
С полным текстом статьи можно ознакомиться на сайте sic.md. Sic! является проектом Информационного агентства IPN, реализуемым при поддержке Фонда Сороса в Молдове.
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