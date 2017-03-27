На некоторых станциях техосмотра соответствующие талоны выдают незаконно

Владельцы поддержанных авто в Молдове могут получить талон техосмотра, невзирая на плачевное состояние машины.

На некоторых станциях справку готовы выдать всего за несколько десятков леев. И хотя чиновники из Министерства транспорта уверяют, что это всего лишь слухи, наши коллеги из передачи "Молдова - цара де минуне" убедились в этом лично.

Этот автомобиль выпущен в 80-х годах прошлого столетия.

Несмотря на это, на ближайшей станции техосмотра наши коллеги получили соответствующий талон всего за 50 леев.

На другой станции журналисты попытались получить талон без автомобиля.

"Мы, как центральный специализированный орган, не получали информацию о каких-либо нарушениях", - сказал замминистра транспорта Сергей Букэтару.

По статистике, за последние три года 54 аварии произошли из-за плохого технического состояния авто. Эксперты говорят, что в действительности эта цифра раз в десять больше. В Молдове 76 станций техосмотра, все они частные.