Додон: Я буду блокировать проект о голосовании по одномандатным округам

Изменения в Кодексе о выборах по введению голосования по одномандатным округам будут заблокированы президентом в случае, если документ будет принят парламентом. Об этом заявил президент Игорь Додон на встрече с региональным директором по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Томасом Майер-Хартингом, который находится с визитом в Республике Молдова, передает IPN.

В ходе диалога стороны обменялись мнениями относительно основных вопросов внутренней и внешней политики. Игорь Додон отметил, что в том, что касается приднестровского урегулирования, существует единая позиция между президентом, парламентом и правительством, подход является комплексным, с учетом требований Берлинского протокола.

Глава государства сообщил также, что 3-4 апреля в Кишиневе пройдет международное событие, посвященное подписанию Меморандума о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом, на которое будут приглашены представители правительства и дипломатического корпуса. В этом контексте Игорь Додон подчеркнул, что Молдова должна иметь хорошие отношения как с Востоком, так и с Западом.

И премьер-министр Павел Филип встретился с Томасом Майер-Хартингом 26 марта, с которым обсудил развитие ситуации в стране и достижения в реализации обязательств, взятых Республикой Молдова в процессе достижения европейской интеграции.

Премьер-министр высоко оценил поддержку, оказанную ЕСВД для внедрения реформ в Республике Молдова, подчеркнув хорошие результаты сотрудничества в процессе реализации Дорожной карты. Томас Майер-Хартинг сказал в свою очередь, что принятие пакета законов по реформе правосудия является очень важным шагом, а в настоящее время должны быть приложены усилия для его внедрения.