Думитру Алайба: Плахотнюк платит за охрану себя от реальности

Гражданский активист Думитру Алайба обвинил Демпартию в преднамеренной массовой манипуляции для продвижения своей идеи по реформе избирательной системы.

Алайба проанализировал заявления лидеров этой партии о якобы собранных сотнях тысяч подписях в поддержку инициативы. По мнению гражданского активиста, результат в 350 тысяч подписей за первые 12 дней, как об этом объявил спикер парламента Андриан Канду, означает, что было собрано в среднем по 29,2 тысячи подписей в день.

«Реально, чтобы собрать 350 тысяч подписей в опустошенной нищетой стране, необходимо не менее 3 месяцев. А партии с рейтингом 4% и с рейтингом лидера 2%, было бы еще тяжелее. Возможно, Демпартии понадобился бы год на сбор подписей чуть более 10% от списочного числа избирателей», - пишет Алайба.

В этой связи он поставил под сомнение правдивость цифр, припомнив провалившийся митинг в поддержку кандидатуры Плахотнка на должность премьер-министра, в январе прошлого года.

«Платишь людям, чтобы пришли за тебя на митинги, платишь людям за лестные комментарии о тебе, платишь людям за озвучивание выгодных тебе, но не принадлежащих им идей, платишь людям за подпись. Платишь за воображаемую поддержку. Все же, господин Плахотнюк, у тебя есть одна проблема, потому как ты окружен людьми, которым платишь за охрану от реальности. Ребята, вы полностью погрязли во лжи», - написал в соцсетях гражданский активист Думитру Алайба, комментируя торжественные заявления Демпартии «о всенародной поддержке» реформы избирательной системы, инициированной Плахотнюком.

В понедельник один из депутатов принадлежащей Плахотнюку Демпартии Сергей Сырбу сообщил, что в поддержку этой инициативы якобы уже подписались 531 292 человека.