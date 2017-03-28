Почему объединение с Румынией не состоялось в начале 90-х, Дабижа – Гимпу

В 1990-1991 годах имелись предпосылки для объединения Республики Молдова с Румынией, но было и несколько факторов, которые помешали этому процессу. Об этом заявили писатель Николае Дабижа и председатель Либеральной партии Михай Гимпу в эфире передачи „Punctul pe azi” на телеканале TVR Moldova, передаёт IPN.

Писатель Николае Дабижа утверждает, что в 1918 году, когда состоялось объединение Бессарабии с Румынией, ситуация отличалась от начала 90-х годов. „Тогда Россия была страной, разрушенной войной и революцией. В 1990–1991 годах Россия и все те структуры, что остались от экс-СССР, были очень влиятельны. Председатель Государственной Думы Геннадий Селезнёв признал, что война на Днестре в 1992 году была организована Москвой, чтобы предотвратить воссоединение с Румынией”, - сказал Дабижа.

Дабижа назвал ошибкой то, что в начале 90-х хотели реализовать объединение постепенно: „Хотели, чтобы сначала был язык, алфавит. В 1918 году всё было сделано параллельно”.

Михай Гимпу считает, что в начале 90-х годов отсутствовали политические лидеры, которые реализовали бы объединение с Румынией: „Не было того руководства, которое осуществило бы объединение, хотя момент для этого был. С тех пор прошло 25 лет, и нам ничего не удалось. В отличие от 1918 года, на этот раз люди были зомбированы. Но если бы тогдашнее руководство приняло такое решение, объединение можно было осуществить”, - сказал Гимпу.