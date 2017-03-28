Сборная Молдовы уступила Турции в товарищеской встрече

В присутствии почти 35 тысяч зрителей сборная Молдовы уступила Турции со счётом 1:3 в товарищеском матче, прошедшем вчера вечером, 27 марта, в городе Эскишехир, передаёт IPN.

„Трёхцветные” продержались всего 14 минут. Счёт в матче открыл „чудо-ребёнок” дортмундской „Боруссии” Эмре Мор. 19-летний полузащитник забил свой первый гол за сборную Турции. Голкиперу Сергею Пащенко снова пришлось вынимать мяч из сетки 10 минут спустя. Защитник „Галатасарая” Ахмет Чалик забил головой после подачи углового. После перерыва отличился и коллега Епуряну по клубу „Истамбул Башакшехир” Дженгиз Ундер. Окончательный счёт встречи, 3:1, установил на последней минуте матча полузащитник „Шерифа” Раду Гынсарь.

Матч с Турцией стал последним в составе национальной сборной для Виктора Головатенко. 32-летний защитник объявил о завершении выступлений за сборную. Головатенко является игроком с наибольшим числом матчей, проведённых в футболке сборной Молдовы – 79 игр, на одну больше, чем Александру Епуряну.