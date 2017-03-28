В феврале 2017 года наши сограждане выслали на родину более 79 млн долларов

Более 79 миллионов долларов отправили в феврале на родину граждане Молдовы, работающие за границей. Это на четыре миллиона больше, чем в январе этого года.

И примерно на шесть миллионов больше, чем в феврале прошлого. Тогда молдавские гастарбайтеры выслали домой 73 миллиона долларов.

По данным Нацбанка, большую часть денежных переводов - 49% - получили в долларах. Ещё 42% - в евро, и только 9% - рублях.

В прошлом году наши сограждане выслали на родину около миллиарда 80 миллионов долларов.