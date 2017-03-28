Преподаватели будут получать зарплату в зависимости от достижений

Министерство просвещения предлагает новую систему оплаты труда учителей, в зависимости от их достижений и уровня квалификации. Её разработали на основе результатов исследования эстонских экспертов. Таким образом, зарплаты учителей существенно вырастут, заверяет ведомство.

Согласно проекту, базовая ставка начинающих педагогов составит три тысячи триста леев, это почти на 300 больше, чем сейчас. Зарплата будет расти одновременно с повышением уровня квалификации учителя. Так, педагог второй категории будет получать 4600 леев, первой - не менее шести тысяч. Зарплата учителей высшей категории составит 8300 леев.

Кроме того, педагоги ежемесячно будут получать от 230 до 1700 леев надбавки за трудовой стаж. Документ также предусматривает, что учителя высшей категории будут уделять больше времени научным исследованиям и подготовке молодых специалистов.

По словам замминистра просвещения Елены Черней, цель новой системы - стимулировать педагогов к профессиональному росту.

"Одновременно с повышением уровня квалификации и накоплением опыта, у педагога будет меньше уроков, но он больше времени будет уделять обучению молодых специалистов. Мы должны сделать систему оплаты труда в области образования более привлекательной. Сейчас учитель высшей категории получает пять тысяч, а будет получать десять", - сказала замминистра просвещения Елена Черней.

Проект вынесли на публичное обсуждение. Затем его направят на рассмотрение правительству и парламенту.