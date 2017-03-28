Республика Молдова и Украина достигли успехов в реализации Дорожной карты молдо-украинского сотрудничества на 2017 год.

Об этом говорилось на двусторонней встрече премьер-министра Молдовы Павла Филипа и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, прошедшей в рамках встречи прошедшей в Киеве глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, передает NOI.md.

По сообщению пресс-службы молдавского правительства, официальные лица обсудили возможности активизации двустороннего партнерства и успехи, достигнутые в реализации Дорожной карты по развитию молдо-украинского сотрудничества на 2017 год, подписанной в Киеве 13 февраля с.г.

В ходе встречи премьер-министры двух стран обсудили вопросы, касающиеся взаимного признания прав собственности, завершения процесса демаркации госграницы и установления условий эксплуатации Днестровского гидроэнергетического комплекса.

Павел Филип отметил важность сотрудничества между сторонами в целях обеспечения защиты экосистемы реки Днестр. В этой связи будет подписано совместное обращение к Европейской комиссии с просьбой о помощи в определении взаимовыгодных решений по эксплуатации р. Днестр.

Кроме того, Павел Филип и Владимир Гройсман обсудили координацию действий, необходимых для начала совместного контроля на таможенных постах, в том числе в пунктах пересечения границы Кучурган-Первомайск и Паланка-Маяки-Удобное, а также открытие для автомобильного движения моста между населенными пунктами Унгурь и Бронница.

Павел Филип отметил важность проведения 14-го заседания молдо-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, подчеркнув, что это позволит активизировать двустороннее партнерство и определить новые возможности для сотрудничества в различных областях.

В этой связи Владимир Гройсман отметил, что протокол о Зоне свободной торговли на пространстве ГУАМ будет стимулировать расширение сотрудничества в рамках организации и способствовать созданию новых рабочих мест.

Премьер-министры Молдовы и Украины подтвердили твердую решимость выполнять все действия, предусмотренные Дорожной картой молдо-украинского сотрудничества.

Премьер-министр РМ Павел Филип вместе со своими коллегами из стран-членов ГУАМ встретился также с президентом Украины Петром Порошенко.