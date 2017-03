Экономика Молдавские производители представили в Китае 200 брендов вин и коньков Почти 200 брендов высококачественных молдавских вин и коньяков предстали перед посетителями специализированной выставки China Food and Drink Fair 2017, завершившейся в китайском городе Чэнду.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", в результате такого "знакомства" виноделы Молдовы завязали более 300 новых контактов для сотрудничества в будущем. Огромнейший рынок Китая представляет для молдавской алкогольной продукции большой интерес. Ежегодно поставки продукции виноделия на китайский рынок растут. Так, по результатам 2016 г. в Китай экспортировано 3,8 млн. литров вина на $8,8 млн., тогда как в 2015 г. это соотношение было на уровне 2,6 млн. литров и $5,9 млн. В выставке China Food and Drink Fair 2017 участвовали компании Cricova, Suvorov Vin, Tomai Vinex, Vinuri de Comrat, Imperial Vin, Basavin, Maurt, Carpe Diem, Vinăria din Vale, Chateau Vartely, Et Cetera, Bostavan, Purcari, Wine International Project, Mold Nord, Migdal-P, Dk-Intertrade, Asconi, Bravo Wine, Unicorn, Doina Vin, Fautor, Castel Mimi и Alianţa Vin. Справка "ИНФОТАГ": Основанная в 1955 году "China Food and Drink Fair" – крупнейшая ярмарка Китая напитков и продовольствия. Два раза в году – весной и осенью – в ней участвуют почти 3 тыс. экспонентов из 40 стран. Количество посетителей превышает 300 тыс. человек.

