Игорь Додон о Корине Фусу: при первой возможности отправлю в отставку

Молдавским школьникам намерены прочитать курс об объединении с Румынией. Соотвествующее распоряжение подписала министр просвещения Корина Фусу — член Либеральной партии Молдовы, которая выступает за присоединение республики к Румынии.

"В период 27-31 марта в школах пройдет "Неделя исторического образования", в рамках которой будут организованы дидактические мероприятия, посвященные 99-ой годовщине с момента принятия исторического решения Sfatul Tarii ("Совет страны" — ред.) о присоединении Бессарабии к Румынии 27 марта 1918 года", — говорится в документе. Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что готов отправить в отставку министра просвещения страны за указ о проведении в школах республики занятий по теме объединения с Румынией. "При первой возможности подпишу указ и отправлю в отставку", — заявил Додон.

Президент отметил, что действия либералов – это "последние попытки что-то сделать", так как рейтинг политформирования достаточно невелик. На президентских выборах, которые состоялись в Молдвое осенью 2016 года, глава Либеральной партии Михай Гимпу набрал чуть больше 1% голосов.

Ранее парламент республики большинством голосов утвердил декларацию о принципе неприкосновенности суверенитета, независимости и постоянного нейтралитета республики. Как отметил Додон, этот документ должен охватить подобные инициативы чиновников-унионистов. "Но пока Гимпу в парламентском большинстве с этим бороться сложно", — сказал президент. Многочисленные социологические опросы показывают, что подавляющее большинство граждан Молдовы высказываются против объединения республики с Румынией.