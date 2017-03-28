Европейцы, инвестируйте деньги в молдавские СМИ!

Премьер-министр Павел Филип призывает инвесторов вкладывать средства в рынок СМИ в Молдове. Заявление по этому поводу было размещено на портале, посвященном вопросам ЕС в Брюсселе, euractiv.com.

Глава правительства отметил, что разнообразие средств массовой информации обеспечит внедрение стандартов ЕС в Молдове. Филип подчеркнул, что в Молдове наблюдается рост экономики, который составил 3% в 2016 году и прогнозируется на уровне 4,1% в 2017 году. Правительство ожидает, что 2017 год будет годом роста, но для того, чтобы по-настоящему развиваться, Молдова нуждается в инвестициях и в средства массовой информации.

«Вместе с моими коллегами из парламентского большинства, мы абсолютно убеждены в том, что для развития демократии, нам нужно разнообразие средств массовой информации. Наши международные партнеры отметили, что голос СМИ в Молдове недостаточно силен, и что отсутствие средств оказывает негативное влияние на возможности журналистов говорить правду и лучше информировать общественность. Но не все может сделать правительство, есть вещи, которые могут быть изменены на основе опыта наших партнеров и с помощью иностранных инвестиций», - сказал Павел Филип.

Премьер-министр также отметил, что он будет использовать свои визиты на Запад для того, чтобы встречаться с членами различных организаций, которые инвестировать деньги в Молдову.