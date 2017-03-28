Названы лауреаты премий UNITEM в 2017 году

Состоявшаяся в шестнадцатый раз, Гала-церемония вручения премий UNITEM назвала имена лучших актёров и лучших спектаклей 2017 года в ходе праздничного мероприятия, прошедшего в понедельник, 27 марта, в Национальном театре им. Михая Эминеску в Кишинёве. Так, спектакль Иона Друцэ „Каса Маре” (режиссёр – Санду Козуб) в постановке Национального театра им. Михая Эминеску удостоился награды за лучший драматический спектакль, а Приз за лучшую режиссёрскую работу получил Санду Козуб за этот же спектакль, передаёт IPN.

Приз за лучшую женскую роль был вручён Светлане Туз за исполнение роли Мод в спектакле Колина Хиггинса „Гарольд и Мод”, поставленном Государственным русским драматическим театром им. А.П.Чехова, а награду за лучшую мужскую роль получил актёр Артём Мазур за роль Варфоломея Сидоровича Копейкина в спектакле по пьесе Петра Каратыгина „Дом на Петербургской стороне...”, поставленном тираспольским Театром драмы и комедии им. Н.С. Аронецкой.

Специального приза жюри удостоился спектакль Мирчи М. Ионеску „Девчонка с 13-го этажа, или Дорогое общество...”, поставленный режиссёром Александру Греку в Национальном театре „Satiricus” им. И.Л. Караджиале, а лучшим спектаклем театра кукол стала „Легенда о добром сердце”, поставленная Светланой Раду по мотивам сказки Ярослава Водражека в Республиканском театре кукол „Licurici”.

Дойна Северин стала обладательницей приза за лучшую женскую роль второго плана. Награда была вручена ей за роль Софики в спектакле Иона Друцэ „Каса Маре”, поставленном Национальным театром им. Михая Эминеску. Виорел Корнеску, исполнивший роль Вика Джонсона в спектакле Рэя Куни „Деньги, деньги или „борсетка””, поставленном в Национальном театре „Satiricus” им. И.Л. Караджиале, получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

Приз за лучший детский спектакль получил спектакль „Звёздный мальчик” Оскара Уайльда, поставленный Борисом Фокшей в Республиканском театре „Luceafărul”.

Адриан Суручану, сценограф спектакля Энтони Маккартена „Мужской стриптиз или Гой-Пистолет”, поставленного в Республиканском театре „Luceafărul”, удостоился приза за лучшие декорации, а Лилия Иксарь получила награду за лучшие театральные костюмы, которые были созданы ею для спектакля Гюстава Флобера „Мадам Бовари”, поставленного Театром Geneza Art.