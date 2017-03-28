Треть граждан Молдовы страдает от хронических болезней

Практически каждый третий гражданин Молдовы (35,5%) страдает по меньшей мере от одного хронического заболевания. Об этом свидетельствуют результаты исследования Национального бюро статистики, проведенного по просьбе мистерства здравоохранения.

По данным министерства здравоохранения, основными причинами заболеваний являются болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания и пищеварительной системы. При этом среди болеющих немного больше городского населения (36%), чем сельского (35,2%), и наиболее частые заболевания этих двух категорий общества различаются.

Так, в городах чаще страдают от заболеваний органов пищеварения (70,3% по сравнению с 51,5% в сельской местности), генетических заболеваний, мочеполовой системы (41,2% по сравнению с 17,7%), респираторных заболеваний (34,1% по сравнению с 28,1%) и заболеваний глаз и уха (28,1% по сравнению с 21,3).

Сельское население больше страдает от болезней системы кровообращения (190,4% по сравнению с 148,0% в городских районах) и костно-суставных заболеваний (93,0% по сравнению с 66,9%).