Из 6 обещаний Игорь Додон не выполнил в течение 100 дней ни одно, аналитик

Исполнительный директор Ассоциации за демократию через участие ADEPT Игорь Боцан утверждает, что из шести обещаний, которых президент Игорь Додон обязался выполнить в течение первых 100 дней правления, ни одно не выполнено. Единственное, что он обсудил с президентом Российской Федерации это проблема трудовых мигрантов и аннулирование запрета на въезд в Российскую Федерацию, передает IPN.

В интервью для Радио Свободная Европа аналитик заявил, что по результатам договоренности в отношении молдавских мигрантов даже не будут приняты важные документы. „Особенно если учесть, что г-н Додон обещал, по сути, новый договор о дружбе, базовое соглашение с Российской Федерацией. В отношении приднестровского региона, мы видим, что ответил ему Красносельский: даже не должен думать о воссоединение страны. В отношении двух трехсторонних встреч о пересмотре Соглашения об ассоциации с участием России – никаких положительных результатов. Вторая трехсторонняя встреча о гарантировании международного нейтралитета Республики Молдова тоже не дала никаких результатов”, - отметил директор ADEPT.

Игорь Боцан сказал, что самое важное обещание, однако, это инициирование досрочных парламентских выборов, но для этого требуются полномочия. По словам аналитика, всем этим Додон признает, что обманул избирателей, когда делал свои обещания. Но, с другой стороны видно, что есть очень хорошая договоренность относительно назначения и отзыва послов. По его мнению, назначение послов является частью тайного протокола, которого подписали компоненты Альянса за европейскую интеграцию.

Что касается отношений Аппарата президента и Демократической партии Молдовы, Игорь Боцан сказал, что понимание между ними достаточно хорошее. „Это форма совместного проживания, то, что я называю политическим картелем, который так и описан в политологии, согласно которой в современном мире оппозиция и правительство понимают очень хорошо друг друга за счет других возможных игроков. И это на лицо. И я привел пример с назначением послов”, - сказал Игорь Боцан.

Аналитик считает, что Демократическая партия и Партия социалистов остаются оппонентами на предстоящих парламентских выборах. И конкуренция между ними очень серьезная. Это реальная конкуренция за настоящие рычаги влияния политической власти. Затронув тему голосования по одномандатным округам, предложенную демократами, Игорь Боцан сказал, что, если Партия социалистов была бы уверена, что выборы на основе голосования по одномандатным округам были бы свободными и справедливыми, то обеими руками поддержала бы эту инициативу. Потому что, как показывает международный опыт, там, где есть доминирующие партии, они являются самыми главными бенефициарами голосования по одномандатным округам.

Среди шести обещаний президента, которых он собирался выполнить в течение первых сто дней, числится восстановление стратегического партнерства с Россией, проведение досрочных парламентских выборов, а так же начало действий по воссоединению страны. Так же, обеспечение мира, запрещение унионизма и возрождение страны