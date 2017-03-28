Экс-премьер: Молдаване ”проглотили” галушку дорогих киловатт

Молдаване "проглотили" два года назад, не разжевывая, "галушку" дорогих киловатт, преподнесенную им с огромной наглостью кишиневской олигархией в сговоре с тираспольской.

"Вот это "бизнес", я понимаю, один росчерк пера - минимум 20 млн долл. в год!", написал бывший премьер, бизнесмен Ион Стурза в социальных сетях.

"Молдавские доллары утекли из "первого банка в Молдове" в Гонконг. Почему именно туда? Таким образом посредник "Энергокапитал" лучше скрывает конечных бенефициаров. Алло, НБМ, НЦБК! Как вы контролируете валютный режим и боретесь с отмыванием денег?! На днях Министерство экономики который раз продлило конкурс на поставку электроэнергии на этот год. Якобы Кучурганская ГРЭС не готова, не знает цен на газ... Это кто ж не знает? "Газпром" и РАО ЕЭС не знают? Или "Энергокапитал" не знает, кто бенефициар в Приднестровье, поскольку не может Шевчук остаться....", пишет Стурза.

По его словам, "кажется, украинцы из компании ДТЭК (аффилированной Ринату Ахметову) помешали "умным парням" молдавской энергетики, представив шоковое предложение в 3,2 цента за кВт-ч! Минус 30% от текущей цены в 4,89 центов! Здесь "навара" никакого...Естественно, у них свои игры, иначе зачем им было просить "субсидии" у украинского регулятора аж в размере 16 млн долл. Для того, чтобы выйти на европейский рынок через Молдову? Это глупая шутка...Если говорить серьезно, то этот факт плюс нестабильность на Украине, не говоря уже о нестабильности Ахметова, должны бы заставить задуматься Кишинев. С электричеством шутки плохи. Его отсутствие - это мгновенная смерть".

"К сожалению, мы не можем полностью обойтись без Кучурганской ГРЭС. Это не простое генерирующее устройство. Это важный элемент молдавской энергосистемы, а также юга Украины. Проще говоря, она должна функционировать, иначе коллапс гарантирован. Потребление Приднестровья недостаточно, часть энергии нужно поставлять на правый берег, другую часть - "проталкивать" на Украину. Это система, унаследованная от СССР. Пока мы сможем ее заменить чем-то (поставки через синхронизированную систему Румынии, например), она должна как-то функционировать. Но по цене 3,2 цента за киловатт-час", пишет бывший премьер.

Бизнесмен рекомендует "для надежности образовать смесь из 40% украинской электроэнергии, 30% - Кучурганской (без Энергокапитала!), 20% - собственного производства и попытаться ввозить 10-15% из Румынии через южные "острова" (если таковые имеются)".

"Стоит посмотреть, что произойдет. Пойдут ли в наглую молдавские власти с "Энергокапиталом" ради миллионов, или уступят ради молдаван. "Головоломка" ... Между тем, министр экономики "узнал", что должен "отложить" внедрение законов о возобновляемых источниках энергии. Откровенно говоря, это законодательство весьма разрешающее для инвесторов и, кажется, было "приспособлено" для кого-то. Но знаете, как у нас, "пацан слово дал, пацан слово взял"! Пока то да се, молдаване "потребляют" кВт по старой цене 4,89 центов. Плюс месяц - минус 1,5 млн из их карманов. Ведем переговоры, переносим... Другой "бизнес", констатировал Стурза.

Министерство экономики обязало все регулирующие компании энергетического сектора снова продлить срок сбора заявок на поставку энергии до 30 марта. Причина в заявке компании с российским капиталом и отсутствии гарантий. Неопределенность в подписании нового контракта о закупках электроэнергии сохраняется, пишет Jurnal.md.

Таким образом, остается неясным, если с 1 апреля 2017 г. Молдова будет обеспечена достаточной энергией. Единственное предложение поступило от украинской компании ДТЭК Павлоградуголь, которая является частью группы ДТЭК украинского миллиардера Рината Ахметова.

Большой проблемой является то, что эта цена не может быть обеспечена в течение всего года, и уже в июне 2017 года могут возникнуть проблемы в результате начала ремонта блока 1000 МВт атомной электростанции в Запорожье, и на рынке может образоваться дефицит дешевой электроэнергии.

Напомним, что ранее независимый эксперт Серджиу Тофилат заявлял, что за "Энергокапиталом" стоят якобы лидер непризнанной приднестровской республики Евгений Шевчук и молдавский олигарх, первый заместитель председателя правящей молдавской партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк.