Додон ответил Филипу: Меморандум с ЕАЭС будет подписан, и точка

Глава государства ответил на реакцию Правительства РМ о намерении президента подписать Меморандум о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийским экономическим союзом.

По мнению Игоря Додона, реплика, с которой выступил по данному поводу премьер-министр страны Павел Филип, является бессознательной и полной противоречий. В частности, глава государства подверг критике тот факт, что, по мнению Филипа, сотрудничество Молдовы с ЕАЭС лишено экономических дивидендов.

Додон напомнил, что как раз Соглашение об ассоциации с ЕС, за которое так горячо ратовал глава кабмина, вызвало кризис экспорта и обанкротило тысячи местных производителей.

- Премьер Филип говорит о геополитическом равновесии и социально-политической стабильности? Возможно, стабильность есть в кабинетах правительства. Общество же кипит от недовольства, а Республика Молдова никогда за последние два десятилетия не была настолько геополитически разобщена, как сейчас, когда так называемая демократическая власть находится в прямой дипломатической конфронтации с Российской Федерацией, - добавил он.

Коснулся глава государства и отношений Молдовы с Содружеством Независимых Государств, которые, по заявлению Павла Филипа, являются хорошими.

- Тогда почему эта власть не принимает участие в юбилейном заседании, организованном СНГ, и почему даже не финансирует, как это положено по закону, отъезд на мероприятие делегации Молдовы? Однобокая политика власти разделила страну, и они говорят про сотрудничество с Востоком и Западом. Поразительно! И вообще, какое моральное право имеет избранное в потемках правительство учить политическому поведению? У президента есть легитимность и мандат большинства граждан этой страны, и я никому не позволю встать между мной и народом. Меморандум с Евразийским экономическим союзом будет подписан, и точка, - заключил он.

Напомним, подписание документа намечено на начало апреля и состоится в Кишиневе.