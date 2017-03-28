Чубашенко: Путин не решит за Додона его проблемы в Молдове

Вице-председатель "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко считает, что отчет президента РМ Игоря Додона о 100 днях пребывания на этом посту не зря перенесен с 1 апреля на 28 марта. Как передает агентство "ИНФОТАГ", Чубашенко написал во вторник на своей странице в facebook, что "отчет 1 апреля все могли воспринять, как розыгрыш, а сегодня все как бы по-серьезному".

Политик считает, что Додон не случайно все расскажет сам, "во многом выдавая глаголы несовершенного вида за совершенные дела, но о некоторых важных итогах своего президентского дебюта он точно не скажет".

Чубашенко написал, что РМ "остается государством, захваченным Плахотнюком, который собирается увековечить этот захват через реформу избирательной системы".

"У Додона нет ни сил, ни желания открыто бороться с Плахотнюком. Президент занят созданием собственного клана, рассчитывая в перспективе получить всю полноту власти и сменить Плахотнюка, если тот вдруг исчезнет каким-то чудесным образом", - отметил он.

Вице-председатель НП напомнил, что год назад Партия социалистов протестовала вместе с НП и Платформой DA, а в конце осени НП поддержала Додона на выборах президента.

"Сегодня у Додона и Партии социалистов не осталось ни партнеров, ни союзников. Они сознательно пошли на это. Главное для них - не раздражать Плахотнюка, который уничтожает всех остальных", - написал Чубашенко, обратив внимание, что новый президент не сумел наладить личные отношения с Западом (США, ЕС) и соседями (Румыния, Украина).

Чубашено считает, что сегодня Додон делает ставку "на эксклюзивные связи с Россией, превращение российско-молдавских отношений в российско-додоновские".

"Но Путин не решит за Додона его проблемы в РМ. Если пятый президент не верит, он может спросить об этом у третьего, который встречался с Путиным больше 50 раз, но закончил свое президентство (да и политическую карьеру вообще) весьма плачевно. Многие будут злорадствовать по поводу возможного провала Додона. Зря. Второго провала а-ля Воронин Молдова может и не пережить", - написал он.