Игорь Додон: Независимость Приднестровья категорически неприемлема

Тема, связанная с политическим статусом приднестровского региона, а именно с его независимостью, не входит в пакет из восьми вопросов, которые будут обсуждены главой государства Игорем Додоном с тираспольским лидером Вадимом Красносельским 30 марта, на встрече, которая пройдёт в Холеркань. Более того, в ходе встречи с журналистами в расширенном формате, состоявшейся вечером во вторник, 28 марта, президент подчеркнул, что независимость приднестровского региона категорически неприемлема как для руководства Республики Молдова, так и для большинства молдавских граждан, передаёт IPN.

„Господин Красносельский говорит о независимости. Этого категорически нельзя принять. И это не будет принято. И не только Республикой Молдова, но и всеми теми, кто участвует в формате „5+2”, включая Российскую Федерацию, которая на всех встречах заявляет, что Приднестровье является составной частью Республики Молдова”, - сказал Игорь Додон.

Глава государства добавил, что недавно, в ходе посещения района Дубэсарь, на встречу с ним пришли и жители левого берега Днестра, рассказавшие, что они хотят скорейшего воссоединения. Кроме того, Игорь Додон рекомендовал левобережной администрации не ссылаться на референдум 2006 года, так как большинство обычных людей и экономических операторов из приднестровского региона выступают за реинтеграцию с Молдовой.