Павел Филип считает неуместным сотрудничество Молдовы с ЕАЭС

Премьер-министр Павел Филип считает возможный меморандум о сотрудничестве между Кишинёвом и Евразийским экономическим союзом неуместным, а предоставление Молдове статуса наблюдателя в рамках этого Союза – нецелесообразным. Павел Филип утверждает, что статус наблюдателя нельзя получить без того, чтобы соответствующую заявку подало и правительство страны, передаёт IPN.

Ответ правительства на заявку, поданную на прошлой неделе президентом Игорем Додоном, опубликовал в социальной сети глава государства. По его словам, Павел Филип заявил, что молдавские власти не смогут реализовать положения возможного меморандума с Евразийским экономическим союзом, потому что это противоречит положениям Соглашения об ассоциации, подписанного Молдовой с Европейским союзом.

„По мнению правительства, как подписание данного меморандума, так и заявка на получение статуса наблюдателя при ЕАЭС, неуместны, учитывая тот факт, что они не принесут нашей стране осязаемых экономических или политических дивидендов. Считаю, что эти необдуманные шаги могут подорвать и так хрупкую социально-политическую стабильность в нашей стране”, - говорится в ответе Павла Филипа Игорю Додону.

В ответ президент Игорь Додон написал в социальной сети, что меморандум между Республикой Молдова и Евразийским экономическим союзом всё равно будет подписан.