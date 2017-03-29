Додон объявил о проведении ничего не решающего референдума

|
...
|
Главная
На проведенной во вторник встрече со СМИ в качестве президента Игорь Додон подписал указ о проведении консультативного референдума.
Объявленный Додоном консультативный референдум планируется провести 24 сентября.
На консультативный референдум будут вынесены четыре вопроса:
Об аннулировании так называемого "Закона о миллиарде";
Примечательно, что две из четырех, вынесенных на консультативный референдум проблемы (о расширении полномочий президента и об уменьшении числа депутатов) могут быть решены только путем изменения Конституции.
Согласно законодательству, решения консультативного референдума не имеют правовых последствий.
Обсуждение новости
|