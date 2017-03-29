Чего на самом деле желают депутаты парламента Молдовы

На днях, я встретился за чашкой кофе с одним из моих старых знакомых, который на предыдущих парламентских выборах работал в штате одной из главнейших партий страны, и который, как он сам выразился, «сделал посредством своей работы некоторых депутатов». Человек был очень разочарован и расстроен из-за того, что работал «за идею», а теперь у него нет постоянной работы, и едва может содержать семью, в то время, как те, кого он «сделал депутатами», «выполнили свои бизнес-планы». Заинтригованный, я спросил у него о каких бизнес-планах он говорит, и рассказанное им, заставило меня задуматься.

По его словам, в время избирательной кампании, несколько членов команды, после тяжелого рабочего дня, пошли выпить по бокалу пива, чтобы расслабиться, и «расслабились» по-настоящему, так, что некоторые будущие депутаты позволили себе сказать немного больше, чем им этого хотелось бы. Из его рассказа, женщина, которая «по спискам занимала переходную позицию, и которая впоследствии стала депутатом» заявила под воздействием алкоголя: «Моя цель — выйти из парламента хотя бы с одной квартирой, и я для этого сделаю все». Ее откровенность спровоцировала и другого будущего депутата на разговор, который отметил, что он в парламенте «хочет заработать столько денег, чтобы хотя бы несколько лет не работал после этого, а если получится, то в конце мандата он бы хотел иметь и прибыльный бизнес». Обоих (относительно молодых) собеседников поддержал третий более взрослый коллега, который признался, что если говорить честно, то «в парламент он идет только затем, чтобы получать более высокую пенсию, так как всю жизнь работал, а на старости будет умирать с голоду».

Со слов моего знакомого, все они стали впоследствии депутатами и, кстати, являются депутатами до сих пор. Самым возмутительным является то, что госпожа купила себе квартиру, по прошествии года своего мандата, несмотря на то, что она записана на чужое имя; в тот же период, ее коллега «заработал» столько денег, что позволит ему не работать еще много лет, и сейчас налаживает прибыльный бизнес в одном из населенных пунктов, недалеко от Кишинева, а более старший депутат может не беспокоится больше о пенсии (даже если будет получать хорошую пенсию), так как он «заработал столько денег, что может прожить всю оставшуюся жизнь на берегу моря с коктейлем в руке».

Самое интересное, что по словам моего собеседника, это не единичные случаи, а наоборот, «так делают большинство из тех, кто прошел в парламент», а чтобы быть более убедительным, рассказал мне и другие случаи, касающиеся других выборов и других партий, так как ранее он работал в разных командах и избирательных штабах.

Сижу я теперь и думаю. Какую бы нам избирательную систему изобрести, чтобы те, кто приходит в парламент думали о том, что хорошего можно сделать для страны, для людей, а не о том, как купит квартиры, «заработать денег», начать свой прибыльный бизнес, или о том, чтобы у него была хорошая пенсия?

Думитру Спэтару