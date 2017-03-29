29 Марта 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Игорь Додон намерен участвовать в параде на Красной площади по приглашению Владимира Путина
29.03.2017

Следующая встреча между президентами Молдовы и России может состояться 9 мая текущего года в Москве на параде по случаю Дня Победы. Об этом заявил накануне Игорь Додон на пресс-конференции по итогам первых 100 дней президентства.

«У нас есть приглашение от Владимира Путина, переданное лично, принять участие в мероприятиях от 9 мая в связи с Днем Победы на Красной Площади в Москве. Мы рассматриваем сейчас возможность поехать. Хотелось бы отправиться не самим, а с группой ветеранов и почетным караулом президента Молдовы. Это произойдет впервые за последние 10 лет», - заявил Игорь Додон. 

Игорь Додон намерен участвовать в параде на Красной площади по приглашению Владимира Путина

Последняя встреча Игоря Додона и Владимира Путина состоялась 17 марта. Игорь Додон поблагодарил президента России за миграционную амнистию определённых категорий молдавских граждан.

Также президент РМ попросил рассмотреть вопрос о заключении договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова о двойном гражданстве. В рамках беседы Игорь Додон предложил Владимиру Путину провести молдо-российские консультации по поводу выстраивания стратегического партнёрства между нашими странами.


 
Количество просмотров:
33
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.