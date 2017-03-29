Игорь Додон намерен участвовать в параде на Красной площади по приглашению Владимира Путина

Следующая встреча между президентами Молдовы и России может состояться 9 мая текущего года в Москве на параде по случаю Дня Победы. Об этом заявил накануне Игорь Додон на пресс-конференции по итогам первых 100 дней президентства.

«У нас есть приглашение от Владимира Путина, переданное лично, принять участие в мероприятиях от 9 мая в связи с Днем Победы на Красной Площади в Москве. Мы рассматриваем сейчас возможность поехать. Хотелось бы отправиться не самим, а с группой ветеранов и почетным караулом президента Молдовы. Это произойдет впервые за последние 10 лет», - заявил Игорь Додон.

Последняя встреча Игоря Додона и Владимира Путина состоялась 17 марта. Игорь Додон поблагодарил президента России за миграционную амнистию определённых категорий молдавских граждан.

Также президент РМ попросил рассмотреть вопрос о заключении договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова о двойном гражданстве. В рамках беседы Игорь Додон предложил Владимиру Путину провести молдо-российские консультации по поводу выстраивания стратегического партнёрства между нашими странами.