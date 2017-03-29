Додон подводит итоги первых 100 дней своего президентства

На этой неделе исполняются 100 дней с начала президентского мандата Игоря Додона. Предвыборная программа, с которой он начал свою президентскую кампанию, предусматривает 6 четких обязательств на указанный период времени. 28 марта глава государства сделал краткий обзор каждого из данных гражданам обещаний, отметив, что, на его взгляд, удалось добиться существенного продвижения вперед по большинству из них.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №1: ВОССТАНОВЛЮ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО С РОССИЕЙ

Мой первый визит в качестве президента совершу в Москву. Инициирую переговоры с целью разработки Соглашения о стратегическом партнерстве и дружбе с Российской Федерацией, об экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании. Это необходимо для полного открытия российского рынка для молдавской продукции и снятия всех запретов для граждан Молдовы на пребывание в России.

ЧТО СДЕЛАНО:

За указанный период состоялись два официальных визита в Москву и прошли две встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В ходе этих встреч был затронут и решен целый ряд вопросов, в том числе по миграционной амнистии для некоторых категорий граждан, по возобновлению экспорта некоторых категорий продукции, состоялись обсуждения по вопросам, связанным с урегулированием приднестровского конфликта и разработкой рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией.

Таким образом, в том, что касается миграционной политики, в ходе первого визита была достигнута договоренность о проведении до 20 марта этого года процедуры легализации в отношении 250 тысяч молдавских граждан, находящихся на территории Российской Федерации. В течение указанного периода этим правом успели воспользоваться около 10 тысяч наших сограждан. Принимая во внимание постоянно растущее количество желающих легализоваться, 17 марта в Москве было принято решение продлить период легализации для молдавских граждан, находящихся на территории России с различными нарушениями законодательства РФ, до 12 мая текущего года.

Кроме этого, начиная с 24 марта текущего года, более 17 с половиной тысяч человек, находящихся в Молдове с «запретами» на въезд на территорию Российской Федерации в соответствии с положениями п.п. 4. и 8 ст. 26 Федерального закона РФ № 114, могут ознакомиться в Интернете, а также распечатать себе решение о снятии запрета на свободный въезд на территорию Российской Федерации. Во время последнего визита в Москву было достигнуто соглашение об определении механизма распространения действия амнистии и на остальные 33 тысячи молдаван, находящихся в настоящее время на Родине с запретом на въезд в РФ.

В результате достигнутых договоренностей, после проведения подробного анализа специализированными учреждениями Российской Федерации, в настоящее время более 150 предприятий получили право экспортировать овощи, фрукты, консервную продукцию, мясные изделия, вино на территорию России. Предприятия стратегического значения, такие как Cricova, Chateau Vartely, Castel Mimi, Lion Gri, вернулись на российский рынок. Вскоре в Республику Молдова прибудут эксперты Россельхознадзора и Роспотребнадзора для оценки возможности расширения категорий экспортируемых изделий, а также молдавских компаний с правом осуществлять экспорт в Российскую Федерацию.

В ходе последнего визита в Москву я предложил разработать в ближайшее время новое соглашение о стратегическом партнерстве между двумя странами.

17 марта этого года состоялся форум, в котором приняли участие около сотни экономических агентов из различных отраслей экономики Молдовы и России. Во время мероприятия были налажены партнерские связи во многих областях. На май-июнь запланирован визит представителей крупнейших и важнейших ассоциаций, а также потенциальных инвесторов из Российской Федерации в Республику Молдова.

3-4 апреля в Кишиневе, несмотря на позицию официальных властей страны, состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Республикой Молдова и Евразийским экономическим союзом.

На 9 мая запланировано мое участие, в сопровождении Почетного караула Молдовы, в праздничном параде на Красной площади в Москве по случаю Дня Победы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №2: БУДУ ДОБИВАТЬСЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Начну консультации со всеми партиями и гражданским обществом о проведении досрочных парламентских выборов.

ЧТО СДЕЛАНО:

В должности президента я неоднократно обращался к различным политическим формированиям, в том числе к тем, что недавно решили нанести мне визит, с призывом объединения усилий, в особенности с целью добиться скорейшего объявления досрочных парламентских выборов. Все мои призывы остались без ответа.

Более того, я выступил с инициативой внесения изменений в Конституцию РМ с целью расширения полномочий президента страны по вопросу роспуска парламента. Инициативу подписали только 24 депутата-социалиста. Владимир Воронин и ПКРМ отказались поставить свои подписи под соответствующей инициативой. Также поступили и другие парламентские фракции, такие, как ЛДПМ – основной партнер партии «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и партии «Действие и солидарность» Майи Санду, Либеральная партия, Народная европейская партия и, конечно же, Демократическая партия.

Это поведение еще раз доказывает, что вышеуказанные партии и те, что находятся в их окружении, не хотят проведения досрочных парламентских выборов, за которые выступает более двух третей граждан Республики Молдова. Но я приложу все усилия, чтобы реализовать волю наших сограждан в этом смысле.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО № 3: НАЧНУ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАНЫ

Встречусь с лидером Левобережья в Тирасполе. Мы обсудим проблемы, накопившиеся в отношениях между правым и левым берегами Днестра, и добьемся компромисса по политическому проекту урегулирования.

ЧТО СДЕЛАНО:

4 января 2017 года прошла встреча с лидером Левобережья, после которой последовали конкретные результаты: возобновила работу Объединенная контрольная комиссия, были упрощены процедуры регистрации граждан на территории левобережья Днестра, начата деятельность по разработке пакета мер для решения различных вопросов, с которыми сталкиваются граждане не обоих берегах.

Реинтеграция государства стала единственным предметом компромиссных переговоров с руководством парламента и правительства. Более того, для разработки согласованной позиции мы договорились о создании единой платформы Президентура-Правительство-Парламент, которой предстоит разработать единую позицию. В данном формате уже состоялось 3 встречи.

Подход по данному вопросу носит комплексный характер, он основан на положениях Берлинского протокола и касается решения 4 вопросов представителями левого и, соответственно, правого берега Днестра. Эти вопросы касаются: восстановления телефонной связи, признания квалификаций и принятия механизма признания дипломов, выданных учебными учреждениями Левобережья Днестра, автомобильных номерных знаков, свободного передвижения на обоих берегах, в том числе должностных лиц, доступа на расположенные на левом берегу Днестра сельскохозяйственные угодья для граждан, проживающих в селах Дубоссарского района, входящих в юрисдикцию Кишинева, деятельности учебных учреждений, подведомственных Министерству просвещения Республики Молдова, моратория на уголовные дела в отношении некоторых должностных лиц, открытия моста в районе села Гура Быкулуй.

Следующая встреча с лидером приднестровского региона состоится 30 марта 2017 года. Мы попытаемся достигнуть прогресса в решении обозначенных вопросов до возможной встречи в формате «5+2».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №4: ОБЕСПЕЧУ МИР

Совершу визит в Брюссель. Буду настаивать на создании трехсторонней комиссии при участии США, ЕС и России по обеспечению международных гарантий нейтралитета Молдовы.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

7 февраля 2017 года я встретился с представителями руководства Европейского союза и НАТО. Обсудил с чиновниками из Брюсселя все темы, связанные с внутренней и внешней политикой Республики Молдова, а также свое видение формата сотрудничества. Проинформировал руководство ЕС, а также НАТО о недопустимости открытия офиса Североатлантического альянса на территории РМ, а также о намерении подписать соглашение о признании нейтралитета нашей страны.

В рамках визита достигли договоренности о продолжении работы в данном направлении на уровне экспертов. В рамках президентуры такая группа уже создана. В ближайшем будущем предложим принять закон о постоянном нейтралитете Республики Молдова.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №5: ОСТАНОВЛЮ УНИОНИЗМ

Обращусь к президенту Румынии с инициативой подписания Договора о границе. Дам поручение СИБ и прокуратуре о пресечении деятельности унионистских организаций в Молдове. Буду добиваться принятия в парламенте закона о запрете унионизма.

ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Проект закона о запрете унионизма был разработан Партией социалистов и зарегистрирован в Парламенте. Коллеги регулярно настаивают на его включении в повестку дня и на его принятии. Распорядился, чтобы ежегодно 2 февраля отмечался День государственности Молдовы, а по случаю праздника выдающиеся личности награждались орденом Богдана-Основателя. Также потребовал от правительства ввести в школьную программу предмет «История Молдовы». На данный момент определяется широкий план действий по патриотическому воспитанию и борьбе с акциями по ликвидации государственности Республики Молдова. В результате последних антиконституционных событий, проходящих в рамках учебных заведений всех уровней, я потребовал от правительства начать процедуру отзыва с должности министра просвещения Корины Фусу.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО №6: НАЧНУ ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ

Сформирую новый состав Высшего совета безопасности и аппарата президента из числа патриотов и профессионалов. Потребую привлечения к ответственности всех виновных в «краже века» и разрушении страны. Предложу правительству и парламенту новые стратегии национальной безопасности и обороны РМ. Дам поручение правительству по реализации вышеуказанных приоритетов в рамках программы «Развитая экономика и социальная справедливость», в первую очередь по созданию рабочих мест, повышению пенсий и зарплат. Все важные и спорные вопросы будет решать народ через референдум.

ЧТО СДЕЛАНО:

Недавно президентским декретом был утвержден номинальный состав Высшего совета безопасности. Впервые в истории и со времени работы Совета в его структуре нет руководителей политических партий. У нас была такая мода - включать в его состав Лупу, Гимпу. Какое отношение политики имеют к защите государственной безопасности? Первое заседание ВСБ состоится 4 апреля 2017 года, приоритетным вопросом на нем станет обсуждение кражи из финансово-банковской системы Молдовы. Я лично потребую привлечения к ответственности вех виновных в «краже века». Ранее я в парламенте предложил аннулировать закон, перекладывающий возврат миллиарда на плечи граждан, однако парламентское большинство, а также другие депутаты отказались голосовать за принятие этого решения. Также я высказал свою позицию и позицию международных структур и партнеров по развитию. Я и далее буду настаивать, чтобы украденные миллиарды не легли на плечи граждан Молдовы.

При аппарате президента была создана рабочая группа по завершению программы «Развитая экономика и социальная справедливость». Скоро она будет представлена на ранее созданном Экономическом совете при Президенте Республики Молдова, а также на Совете гражданского общества, который будет создан в ближайшее время. Предлагаем обсудить ее в обществе в середине мая. Потом программа поступит в правительство. В этой программе более 40 конкретных инициатив.

Что касается последнего обязательства моей избирательной платформы на 100 дней, повторюсь, - все важные и спорные вопросы должен решать народ. И только что, на ваших глазах, я подписал декрет о проведении всенародного консультативного референдума по четырем вопросам.

Додон инициирует 24 сентября республиканский консультативный референдум по 4 важнейшим вопросам

Об этом глава государства заявил в рамках пресс-конференции, посвященной представлению итогов первых 100 дней своего президентства.

Додон отметил, что большинство жителей Молдовы желают перемен, и он намерен исполнить волю народа, во что бы то ни стало.

- Большинство из вас проголосовали за меня. Я обещал, что буду президентом, который будет рядом с народом, а не с парламентским большинством и правительством. Я инициировал многое из того, чего ждете вы. Но парламент категорически против и блокирует все эти намерения. Поэтому, в соответствии со статьей 88 Конституции РМ, я инициирую республиканский референдум по 4 вопросам:

1. Вы поддерживаете отмену закона, перекладывающего миллиард на плечи граждан? Я знаю, что многие могут подвергнуть критике эту инициативу, сказать, что на ее проведение понадобится 50-60 миллионов леев. Но только в этом году из госбюджета на покрытие этой кражи миллиарда будет выделено 668 миллионов леев, из которых 618 миллионов - только проценты. В то же время в бюджете запланировано 669 миллионов леев на сельское хозяйство, то есть, практически столько же, 676 миллионов - на культуру, молодежь и спорт, в три раза меньше - 212 миллионов - на окружающую среду. Что делать? Может быть, лучше потратить 50 или 60 миллионов на референдум? Ведь в следующем году кража обойдется в 800 миллионов, через год - в 900 миллионов, и так далее.

2. Вы поддерживаете наделение президента дополнительными конституционными полномочиями для роспуска парламента и объявления досрочных парламентских выборов? Я выступил с инициативой изменения Конституции РМ к парламенту, но он не поддержал ее, поэтому я обращаюсь к вам, к гражданам, и надеюсь, что этот ответ будет позитивным.

3. Вы поддерживаете сокращение количества депутатов со 101 до 71? Действующее количество депутатов, 101, появились в Конституции, когда в Молдове было 4,5 миллиона граждан. Теперь же жителей страны стало на 30%. Почему если в школах становится меньше детей, преподавательский состав сокращается, или школа вовсе закрывается, а здесь начальников остается столько же? Зачем нам столько? Их число должно быть сокращено.

4. Вы поддерживаете изучение в школах истории Молдовы? Для того, чтобы остановить все спекуляции и инсинуации на эту тему, давайте узнаем мнение народа.

В присутствии прессы Игорь Додон подписал указ о назначении даты референдума на 24 сентября текущего года с учетом всех процедурных моментов. Глава государства отметил, что подписанный указ не может быть аннулирован, и призвал власть не пытаться остановить инициированную им процедуру.

- Для многих людей это единственный шанс и надежда. Я твердо уверен, что люди поддержат этот референдум и положительно ответят на все его вопросы. В этом случае сразу же после этого референдума я подпишу указ о роспуске парламента и пройдут досрочные парламентские выборы. Не захотите? Посмотрим. Вас никто не пугает. Вы и так пуганые, - сказал Додон.

Источник: Вloknot-moldova.md

Президент: Фусу - в отставку

Ознакомившись с письмом министра просвещения о проведении мероприятий, посвященных 99-летию объединения Бессарабии с Румынией, президент Игорь Додон потребовал отставки министра Корины Фусу. Такое заявление глава государства сделал на встрече в расширенном формате с представителями СМИ во вторник вечером, 28 марта, передает IPN.

Президент спросил, не перепутала ли министр Корина Фусу "бюро Либеральной партии с учебными заведениями", и добавил, что любые подрывные действия, призванные ликвидировать государственность, являются антиконституционными: "Поэтому я прошу г-на премьер-министра инициировать эту отставку. Если этого не сделает - мы будем очень четко знать позицию г-на Филипа по отношению к унионистам. Он в сговоре с ними или боится Гимпу? Неужели боится Гимпу? Ведь если Гимпу будет шантажировать вас и заставит прыгнуть в колодец - вы сделаете это только для того, чтобы у вас были голоса для одномандатных округов?".