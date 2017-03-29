Сколько юрлиц Молдовы представили в срок декларации о подоходном налоге?

В Молдове декларацию о подоходном налоге юридических лиц в установленный законом срок – до 27 марта – подали 68190 налогоплательщиков, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

Такие предварительные данные представила Государственная налоговая служба, передает NOI.md.

Согласно ее сведениям, при этом, 34838 налогоплательщиков подали декларации в электронном виде, а 33352 - в письменной форме. ГНС уточняет, что наибольшее число экономических агентов, которые представили декларацию о подоходном налоге на бумаге (около 70%), - это индивидуальные предприятия, крестьянские хозяйства, которые отчитались в едином налоговом отчете (UNIF ).

По данным ГНС, в прошлом году своевременно декларации о доходах подало 68708 юридических лиц, из них 42,3%, в том числе 29056 - в электронном виде, а 39652 – на бумажном носителе.

В ГНС напомнили, что срок подачи деклараций о подоходном налоге для физических лиц был продлен до 30 апреля, но в связи с тем, что эта дата приходится на выходные дни, декларацию можно сдать до 2 мая.

До настоящего времени 78685 физических лиц уже подали декларации о подоходном налоге за 2016 г., в том числе 2213 – в электронной форме, 74080 – представили быстрые, предварительное заполненные декларации, а 2392 человека подали декларации о подоходном налоге за 2016 г. на бумажном носителе.