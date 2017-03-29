Дефицит госбюджета Молдовы превысил 1,28 млрд. леев

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Экономика
Дефицит государственного бюджета Молдовы в январе-феврале 2017 г. составил 1 млрд. 282,1 млн. леев, передает NOI.md.
В структуре доходов госбюджета в январе-феврале 2017 г. доходы, обеспеченные Таможенной службой, составили 2 млрд. 621,1 млн. леев, увеличившись на 638,1 млн. леев, или на 32,2%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, доходы, администрируемые Налоговой службой, сложились в сумме 1 млрд. 758,4 млн. леев, превысив показатели того же периода прошлого года на 306,1 млн. леев, или на 21,1%.
В структуре расходов госбюджета в январе-феврале 2017 г. ведущие позиции занимают: соцзащита – 1 млрд. 437,6 млн. леев, образование – 1 млрд. 169,6 млн. леев, общие госуслуги – 876,5 млн. леев, услуги в области экономики – 748,4 млн. леев, здравоохранение – 525,9 млн. леев, охрана общественного порядка и обеспечение нацбезопасности – 513,8 млн. леев.
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