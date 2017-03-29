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Экономика
Дефицит госбюджета Молдовы превысил 1,28 млрд. леев
29.03.2017

Дефицит государственного бюджета Молдовы в январе-феврале 2017 г. составил 1 млрд. 282,1 млн. леев, передает NOI.md.
Такие данные представил Минфин, отметив, что, в частности, в первые два месяца этого года доходы госбюджета страны сложились в сумме 4 млрд. 204,6 млн. леев, что на 26,9%, или на 891,6 млн. леев превышает показатели того же периода 2016 г. В то же время, расходы госбюджета Молдовы за тот же период выросли на 27,7%, или на 1 млрд. 191,1 млн. леев, составив 5 млрд. 486,7 млн. леев.

В структуре доходов госбюджета в январе-феврале 2017 г. доходы, обеспеченные Таможенной службой, составили 2 млрд. 621,1 млн. леев, увеличившись на 638,1 млн. леев, или на 32,2%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Между тем, доходы, администрируемые Налоговой службой, сложились в сумме 1 млрд. 758,4 млн. леев, превысив показатели того же периода прошлого года на 306,1 млн. леев, или на 21,1%.

В структуре расходов госбюджета в январе-феврале 2017 г. ведущие позиции занимают: соцзащита – 1 млрд. 437,6 млн. леев, образование – 1 млрд. 169,6 млн. леев, общие госуслуги – 876,5 млн. леев, услуги в области экономики – 748,4 млн. леев, здравоохранение – 525,9 млн. леев, охрана общественного порядка и обеспечение нацбезопасности – 513,8 млн. леев.


 
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