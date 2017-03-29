Антикоррупционная «реформа»: Имущество чиновников никто не проверяет

С момента введения в действие закона о Национальном органе по неподкупности прошло восемь месяцев, однако новое учреждение до сих пор не приступило к работе в полную силу.

В связи с этим у многих складывается впечатление, что власти намеренно притормаживают реформу. Ожидается, что в конце марта в парламенте будет представлен отчёт о деятельности антикоррупционного органа за минувший год. Правда, рассказывать борцам с коррупцией особо не о чем: имущество, доходы и интересы молдавских чиновников уже давно никто не проверяет. В Национальном органе по неподкупности (НОН) до сих пор не избрано руководство и не сформирован штат инспекторов, которые должны заниматься контролем деклараций. При этом содержание нефункционального учреждения обходится налогоплательщикам в весьма круглые суммы.



Работа – не волк?



Закон о Национальном органе по неподкупности вступил в силу 1 августа 2016 г. Новое учреждение пришло на смену Национальной антикоррупционной комиссии, которая была реформирована спустя всего 4 года с момента основания. Орган, на который возложены полномочия по проверке имущественного положения и интересов чиновников, был создан по модели Национального агентства по неподкупности Румынии. Однако в отличие от румынского аналога, его деятельность на протяжении всего периода нельзя назвать успешной.



Национальная антикоррупционная комиссия не справлялась со своей работой и демонстрировала крайне низкие показатели эффективности. Лишь немногие чиновники-нарушители подвергались реальному наказанию при участии этого органа. И если в соседней Румынии декларации о доходах и имуществе и о личных интересах обнародуются через несколько дней после подачи, то в Молдове доступа к ним надо ждать долгие месяцы. На сайте упразднённой комиссии до сих пор не размещены многие декларации должностных лиц за позапрошлый год.



Более того, после 1 августа 2016 г., когда стартовала реформа, в Молдове не проверяют имущество, доходы и конфликты интересов молдавских чиновников, а также соблюдение ими правила несовместимости должностей. С конца июля по конец декабря прошлого года антикоррупционный орган ни разу не собирался на публичные заседания, изучать декларации должностных лиц было некому. Практически ничего не изменилось и в нынешнем году из-за неукомплектованности штата реформируемого учреждения.



При этом последние 8 месяцев сотрудники и руководство Национальной антикоррупционной комиссии каждодневно появляются на работе, формально занимаясь подготовкой дел для передачи новому органу. Отсутствие работы, связанной с основной деятельностью этого органа, подтвердил и вице-председатель комиссии Виктор Стрэтилэ в одной из телепередач, при этом он дал понять: «То, что происходит с НОН, это шаг назад».



Во сколько налогоплательщикам обходится содержание антикоррупционного органа?



Фактически в переходный период руководство, члены и персонал комиссии не исполняют своих служебных обязанностей, но регулярно получают зарплату. Проблем с денежными средствами, судя по всему, не возникает: по закону, парламент ежегодно направлял правительству уже утвержденный бюджет Национальной антикоррупционной комиссии для обеспечения финансирования на очередной бюджетный год.



Стоит подчеркнуть, что содержание антикоррупционного органа обходится налогоплательщикам весьма недешево. Из приведенных ниже таблиц с бюджетом госучреждения на 2016 и 2017 гг. видно, что Национальная антикоррупционная комиссия за прошлый год, половину которого она не работала, потратила даже больше, чем выделено для НОН в текущем году. Впрочем, Национальный орган по неподкупности, по всей видимости, как и его предшественник, будет фактически бездействовать не менее полугодия.



Наименование Сумма,

тыс. леев Национальная антикоррупционная комиссия, бюджет на 2016 год 6 300,3 Расходы и нефинансовые активы, всего 6 300,3 Текущие расходы 2765,6 расходы на персонал Государственные услуги общего назначения Ресурсы, всего 6 300,3 общие ресурсы 5827,8 Собираемые доходы 472,5 Расходы и нефинансовые активы, всего 6 300,3 Контроль и разрешение конфликта интересов 6 300,3



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Наименование Сумма,

тыс. леев Национальный орган по неподкупности, бюджет на 2017 год Расходы и нефинансовые активы, всего 5827,9 Текущие расходы 5827,9 расходы на персонал 2799,4 Государственные услуги общего назначения Ресурсы, всего 5827,9 общие ресурсы 5827,9 Расходы и нефинансовые активы, всего 5827,9 Контроль и разрешение конфликта интересов 5827,9





Закон о системе оплаты труда в бюджетной сфере проливает свет на должностные оклады председателя, его заместителя и персонала Национального органа по неподкупности (см. таблицу ниже). Размер утвержденной правительством среднемесячной зарплаты по экономике, прогнозируемой на 2017 г., составил 5300 леев. С учетом этого показателя, должностные оклады в НОН варьируют от 14840 леев для рядовых инспекторов до 21200 леев для руководителя учреждения. При этом, помимо оклада, должностные лица вправе рассчитывать на приятные бонусы в виде надбавок, премий и других материальных выплат.



Председатель НОН 4 заработные платы по экономике Заместитель председателя НОН 3,7 заработной платы по экономике Главный инспектор по

неподкупности 3,2 заработной платы по экономике Старший инспектор по неподкупности 3 заработные платы по экономике Инспектор по неподкупности 2,8 заработной платы по экономике.



Так, за сохранение государственной тайны в отношении фактов, сведений или документов, ставших известными в связи с исполнением служебных обязанностей, полагается ежемесячная надбавка в размере до 20% от оклада. Закон о государственной тайне предусматривает для председателя НОН особый порядок допуска к сведениям всех степеней секретности. Всем работникам НОН, занимающим ответственные государственные должности, ежегодно оказывается материальная помощь в размере одной среднемесячной зарплаты. Кроме того, каждый сотрудник может быть премирован в связи с юбилейными датами, профессиональными праздниками и по случаю нерабочих праздничных дней (видимо, чтобы было на что отмечать за счет налогоплательщиков).



Семь членов Совета: от пресс-секретаря до экс-министра



В целом, складывается впечатление, что наши власти пытаются максимально оттянуть тот момент, когда НОН приступит к работе. До конца августа 2016 г. парламент, правительство, Высший совет магистратуры, Высший совет прокуроров, местные власти и Минюст должны были обеспечить назначение членов Совета по неподкупности. Однако конкурсным процедурам дали старт с большим опозданием, в результате чего состав этой структуры был сформирован с четырехмесячной задержкой.



Совет по неподкупности является ключевым звеном НОН и состоит из семи членов, получающих пятилетний мандат. По одному представителю назначаются парламентом, правительством, Высшим советом магистратуры, Высшим советом прокуроров и Конгрессом местных властей Молдовы. Еще двух членов отбирает Минюст из рядов гражданского общества. По закону, Совет может приступить к работе, когда в его состав вошли, по меньшей мере, пять человек.



Первыми в антикоррупционный орган были делегированы председатель Высшего совета магистратуры Виктор Мику, глава Высшего совета прокуроров Мирча Рошиору и эксперт-координатор Конгресса местных властей Молдовы Виорел Русу. Каждый из них был назначен на эту должность учреждением, которое он представляет.



22 декабря депутаты проголосовали за назначение в Совет по неподкупности директора Центра ресурсов по правам человека (CReDO) Сергея Остафа. Конкуренцию ему должен был составить член местного совета от Демократической партии Мирча Танасов, однако он не явился на интервью. Поэтому Остаф стал единственным кандидатом, участвовавшим в конкурсе, организованном парламентской комиссией по вопросам права, назначениям и иммунитету. Новый член Совета известен тем, что участвовал в разработке Закона о Национальном органе по неподкупности.



Имена представителей гражданского общества стали известны только 27 декабря. Постановление правительства, утвердившее правила отбора кандидатов Минюстом, было принято тремя месяцами ранее. Еще какое-то время понадобилось на формирование комиссии, которая займется организацией конкурсных процедур, а также на проведение самого конкурса. Заявки поступили от семи кандидатов, а по итогам двух этапов, включая финального интервью, были выбраны двое. Минюст выдвинул в Совет по неподкупности основателя и руководителя группы СМИ Дмитрия Цыру, а также пресс-секретаря ассоциации «Promo-Lex» Татьяну Пашковски.



Правительство определилось со своим представителем в Совет по неподкупности 28 декабря. На эту должность была назначена Виктория Ифтоди, кандидатуру которой горячо поддержали министр юстиции Владимир Чеботарь и премьер Павел Филип. Ифтоди до 2003 г. работала нотариусом, а затем перешла в Минюст – сначала в кресло вице-министра, а затем и министра юстиции. В 2006 г. покинула этот пост, в связи с назначением на должность посла РМ во Франции.



Ни руководителей, ни инспекторов



В адрес новоизбранного состава Совета по неподкупности прозвучало много критических замечаний со стороны экспертов и политиков. Депутат от ЛДПМ Тудор Делиу заявил, что Мирча Танасов, конкурент Сергея Остафа, фигурировал под №1 в списках Демократической партии на местных выборах, поэтому его допущение к конкурсу было незаконным. По мнению депутата, конкурс в парламенте был сымитирован и говорить о прозрачности и демократичности отбора не приходится. В отношении кандидатов Минюста и других госучреждений тоже были высказаны подозрения в аффилированности конкретной политической партии.



Вице-председатель партии «Платформа Достоинство и правда» Александр Слусарь выступил с публичным обращением в адрес партнеров по развитию, обвинив власти в имитировании реформ, а также умышленном формировании беспомощных и послушных госучреждений, в задачи которых входит борьба с коррупцией. По его мнению, власти выполняют дорожную карту ЕС лишь на бумаге, рассчитывая на очередные денежные транши от доноров, однако действительность далека от того, что «рисуют» в отчётах.



Так или иначе, процесс проверки чиновничьих деклараций по-прежнему буксует и в ближайшие месяцы вряд ли будет налажен. Члены новоизбранного Совета по неподкупности занимаются обсуждением и разработкой внутренних регламентов, открывают новый сайт, организуют публичные дебаты и информационные кампании. Совместно со своими коллегами из Национальной антикоррупционной комиссии они готовятся представить парламенту отчет о своей деятельности в минувшем году.



В компетенции Совета по неподкупности – утверждение процедуры и организация конкурса на замещение должностей председателя НОН и его заместителя, формирование состава конкурсных комиссий и обнародование имен победителей. Хотя с момента назначения членов Совета по неподкупности прошло порядка трех месяцев, кандидаты на должности руководителей НОН до сих пор не определены, даже не объявлен конкурс. А ведь председатель и вице-председатель антикоррупционного органа еще должны пройти проверку в Президентуре. После реформы руководители НОН утверждаются в должности не парламентом, а главой государства по предложению Совета по неподкупности.



Соответственно, откладывается отбор инспекторов по неподкупности и проверка сотрудников, переведённых из Национальной антикоррупционной комиссии. Назначение на должность инспекторов и госслужащих аппарата – полномочие председателя НОН. Проверять декларации чиновников должны 30 инспекторов, которые смогут не только констатировать нарушения и требовать объяснений, но и при необходимости налагать санкции, обращаться в суд и добиваться конфискации имущества.



Под давлением общественности и европейских партнеров, недовольных затягиванием антикоррупционной реформы, 30 декабря Совет по неподкупности провел своё первое заседание в полном составе. Почти два месяца понадобилось, чтобы принять Положение об организации и проведении конкурса на должности председателя НОН и его заместителя. 20 марта в Кишинёве прошло совместное заседание Совета по неподкупности и представителей гражданского общества, на котором обсуждалась подготовка конкурса по отбору руководителей антикоррупционного органа. Который раз общественности пообещали, что конкурс вот-вот будет объявлен, однако, похоже, что в полную силу национальная система неподкупности заработает нескоро.