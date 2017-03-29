Молдова и Россия разработают новое соглашение о стратегическом партнерстве

Новое соглашение о стратегическом партнерстве, главной целью которого будет восстановление испорченных за последние годы отношений, будет разработано между Россией и Молдавией.

Об этом глава Молдовы заявил на пресс-конференции, посвященной ста дням президентского срока.

"Инициировал разработку нового договора о стратегическом партнерстве с Россией. Мы обсуждали этот вопрос на недавних встречах с Владимиром Путиным в Москве и Григорем Карасиным", - сказал президент. Додон напомнил, что восстановление стратегических отношений с Россией было одним из главных пунктов в его предвыборной программе. Предполагается, что этот документ придет на смену Договору о дружбе и сотрудничестве, подписанному в 2001 году.

Додон напомнил, что первый свой официальный визит совершил в Москву. "В короткий срок нам удалось решить важные проблемы мигрантов, начать возвращение молдавской продукции на российский рынок. Люди почувствовали перемены и поддержали меня", - сказал Додон. Он отметил, что большинство граждан страны не поддерживает провозглашенный правящей в парламенте коалицией курс на интеграцию в Евросоюз.