Обменять деньги в РМ можно будет только по паспортам

В молдавском парламенте представили новый закон, который запрещает совершать валютные операции без предъявления документа, удостоверяющего личность. Так же были введены ограничения связанные с размерами суммы.

Комиссия по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка зарегистрировала вчера, 28 марта, в парламенте проект закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». Члены комиссии рассмотрели поправку в законодательство, которые вызвала немалые споры среди депутатов.

Если вы располагаете суммой более 5000 леев, пункт обмена валюты доложит об этом в специальные органы, а организация, предоставляющая услуги обмена денежных средств, обязана будет записывать персональные данные о личности заявителя. Если появятся сомнения на ваш счет, документы об операции и личные данные будут переданы сотрудникам Национального Антикоррупционного центра и другим правоохранительным органам.

Как заявлял ранее замминистра юстиции Николай Ешану, на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции, что "данная мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга за действиями обменных касс. Это только первый шаг для того чтобы законодательство Молдовы приблизилось к европейским стандартам. Около 60% законов нуждаются в поправках и дополнениях для соответствия уровню ЕС".