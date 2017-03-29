Компания Wizz Air открывает 26 базу в международном аэропорту Кишинева

Крупнейшая в центральной и восточной Европе авиакомпания low-cost перелетов Wizz Air празднует сегодня открытие 26-й авиабазы в Международном Аэропорту Кишинева. На территории Кишиневской базы авиакомпания разместила новую модель самолета Airbus A320, который будет обслуживать 7 направлений авиаперелетов, в том числе два новых – Берлин и Барселона. Помимо церемонии открытия, компания WIZZ Air отметила обслуживание 500-тысячного пассажира в Аэропорту Кишинева. Счастливому пассажиру, прилетевшему из Рима в Кишинев, вручили билет Wizz Air в оба конца.

Инвестиции WIZZ Air для открытия базы в Кишиневе составили 99 миллионов долларов США. Благодаря этой инвестиции были созданы 36 новых рабочих мест в рамках компании. Новый самолет, расположенный в Кишиневе, будет обслуживать новые направления – Берлин и Барселона. Рейсы будут осуществляться два раза в неделю. Кроме того, Wizz Air увеличит количество рейсов по направлениям Кишинев–Болонья и Кишинев–Венеция.

В 2016 году Wizz Air обслужила около 225 тыс. пассажиров, которые смогли воспользоваться удобной системой бронирования, а также высококачественным сервисом на борту самолетов, осуществивших перелеты по направлениям в и из Молдовы. Таким образом, количество пассажиров на эти рейсы увеличилось на 54%, что косвенно привело к созданию 169 рабочих мест в таких сферах, как обслуживание аэропорта, пассажирские перевозки, размещение и туризм. Молдова стала 14-й страной, в которой WIZZ Air осуществляет свою основную деятельность.

Компания WIZZ Air появилась на молдавском рынке авиационных компаний low-cost в сентябре 2013 года и стала первой в этой сфере. На протяжении 4 лет компания обслужила 500 тыс. пассажиров на рейсах в и из Кишинева.

Пассажиры, планирующие путешествовать в одном из семи направлений, вылеты в которые осуществляются из кишиневского аэропорта, могут забронировать авиабилеты на сайте wizzair.com по тарифам от 29,99 евро.

Тамара Валлойс (Tamara Vallois), глава Департамента по связям с общественностью Wizz Air, заявила: «Мы гордимся открытием 26-й базы WIZZ Air в Республике Молдова. Мы запустили low-cost рейсы WIZZ Air в Кишиневе в 2013 году, и с тех пор нашими услугами воспользовались полмиллиона пассажиров, что способствовало стимулированию и развитию местного туризма и авиационной индустрии, а также укрепило коммерческие отношения между Молдовой и остальной Европой. Открытие новой операционной базы привело к созданию новых рабочих мест, как в рамках компании Wizz Air, так и в рамках компаний, которыми управляют наши бизнес-партнеры. Таким образом, гражданам Республики Молдова стало проще добраться в четыре страны по 7 предложенным направлениям. Мы планируем и дальше предоставлять нашим клиентам из Молдовы все больше возможностей для путешествий в Европу по низким тарифам, благодаря продуктивному сотрудничеству с компанией-администратором кишиневского аэропорта «Avia Invest». Команда компании WIZZ Air гарантирует пассажирам самые лучшие условия полета на борту нового самолета Airbus A320». «Сегодня мы стали свидетелями важного события для развития кишиневского аэропорта. Открытие операционной базы Wizz Air в Кишиневе в очередной раз доказывает, что наш аэропорт становится все более привлекательным в индустрии авиаперевозок. Наличие авиабазы означает большее количество рейсов в крупные европейские города, а также увеличение количества новых рабочих мест в области авиации и туризма на местном уровне.

Компания «Avia Invest» планирует в ближайшем будущем расширить портфолио рейсов по доступным ценам, чтобы предоставить пассажирам из Молдовы как можно больше интересных и доступных направлений», — заявил Генеральный директор управляющей компании Кишиневского Аэропорта, Петру Жардан.

Wizz Air является крупнейшим авиаоператором low-cost перелетов в Центральной и Восточной Европе, который располагает флотом из 79 авиасудов марки Airbus A320 и Airbus A321. Компания предлагает более 500 рейсов из 28 баз, связывающих 138 направлений в 40 странах. Команда Wizz Air, насчитывающая приблизительно 3,000 профессионалов в сфере авиации, оказывает высококачественные услуги по тарифам low-cost, что сделало Wizz Air наиболее предпочитаемым выбором для 23 миллионов пассажиров в 2016 году. Компания Wizz Air числится на Лондонской фондовой бирже под тиккером WIZZ, а также включена в индексы FTSE 250 и FTSE All-Share. Wizz Air является членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и сертифицирована Организацией Аудита Операционной Безопасности (IOSA), являющейся основополагающим показателем в сфере признания авиционной безопасности. Недавно компания была признана «Лучшей авиакомпанией 2016 года» по версии издания Air Transport World (один из самых авторитетных журналов в области авиаперевозок), а также «Лучшей low-cost авиакомпанией 2016 года» по версии Центра Авиации (CAPA) — лидера в сфере независимого исследования авиационного рынка.