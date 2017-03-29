Кишинёв претендует на звание Культурной столицы Европы

Примэрия муниципия Кишинёв подаст заявку на получение звания Культурной столицы Европы, передаёт IPN со ссылкой на пресс-релиз муниципальной администрации.

Города-обладатели звания Культурной столицы Европы, которых может быть несколько, отбираются специальным жюри при Совете министров Европейского союза, не позднее чем за пять лет до того года, в котором это звание им присуждается.

Получение данного статуса приносит городу многие значительные преимущества культурного, социального и экономического характера. Это звание также даёт возможность содействовать изменению облика города, повысить его узнаваемость на международной арене. В течение года в этом городе проводится серия культурных мероприятий ярко выраженной европейской направленности.

С прагматической точки зрения, участие Кишинёва в конкурсе на звание Культурной столицы Европы будет означать возможность для расширения туристического потенциал города и республики в целом, отмечают муниципальные власти.

Согласно Официальному руководству по предварительному отбору, у городов-кандидатов должна быть стратегия культурного развития, находящаяся в процессе реализации и связанная с общей стратегией развития города. Кроме того, жюри обращает внимание на степень участия в развитии города его жителей, в том числе школ, университетов, организаций гражданского общества и учреждений культуры.

Первой Культурной столицей Европы стали Афины, удостоившиеся этого звания в 1985 году. С тех пор им владели более 40 городов.

Примэрия муниципия Кишинёв приняла решение подать заявку совместно с одним из городов Румынии, последовав совету румынского актёра Константина Кирияка, директора Национального театра им. Раду Станка. Пока не решено, совместно с каким запрутским городом будет подана эта заявка.