Игорь Додон: Братья-братья, но каждый у себя дома

Отношения между Республикой Молдова и Румынией должны опираться на прагматизме, на взаимном уважении и дружбе. Об этом заявил президент Игорь Додон на встрече с прессой, который добавил, что не договаривался о встрече с президентом Румынии, но было бы хорошо ее провести.

„Не допущу вовлечения Бухареста во внутренние дела Республики Молдова”, - заявил Игорь Додон, подчеркнув, что не позволит никому учить себя, как это случилось ранее с его предшественником.

„Никаких старших или младших братьев, мы друзья. Мы уважаем вашу государственность, вы уважайте нашу. Объединения не будет. Граждане этого государства не позволят. Это я вам обещаю. Пока мы живы, никакого объединения. Я уважаю наших соседей, наших румынских друзей, но когда речь идет о государственности, когда речь идет о Республике Молдова: братья-братья, но каждый у себя дома”, - сказал Игорь Додон.